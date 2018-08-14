Вторник, 14 Августа 2018 13:34

АрмИнфо. Официальный Ереван внимательно следит за всеми процессами, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на Армению. Об этом 14 августа в ходе брифинга заявила временный исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян, коснувшись подписанной главами государств прикаспийских стран Конвенции о правовом статусе Каспия и возможной изоляции РА.

По ее словам, подписанное соглашение касается 5 стран, подписавших этот документ и МИД Армении комментировать особо нечего.

Вместе с тем, Нагдалян подчеркнула, что в Ереване внимательно следят за всеми процессами, которые могут оказать прямое или косвенное воздействие на Армению. "Армения следит за развитиями ситуации, и на их основании будет делать соответствующие выводы", - резюмировала и.о. пресс-секретаря МИД Армении.

Отметим, что лидеры пяти стран, выходящих к Каспийскому морю 12 августа в Актау подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Переговоры Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана по выработке соглашения продолжались более 20 лет. Детали соглашения, подписанного в воскресенье в казахстанском портовом городе Актау, пока не обнародованы. Одной из причин, по которым переговоры шли так трудно, был раздел залежей каспийских углеводородов. По имеющимся данным, под бассейном и окружающими районами Каспийского моря - миллиарды баррелей нефти и триллионы кубических метров природного газа. Кроме того, в рамках форума подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере транспорта и безопасности.