Вторник, 14 Августа 2018 13:16

АрмИнфо. Вопрос о возвращении гражданина Армении Карена Казаряна, по невыясненным обстоятельства оказавшегося на территории Азербайджана, находится в центре внимания МИД РА. Об этом 14 августа в ходе брифинга заявила временный исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

"Мы продолжаем интенсивные работы в этом направлении. Как вы знаете, на днях по этому вопросу заявление сделал и премьер-министр Армении. Мы продолжаем прилагать все усилия, для безопасного и скорейшего возвращения нашего гражданина на родину", - отметила Нагдалян.

15 июля текущего года, при невыясненных обстоятельствах гражданин РА Карен Казарян (1984 г.р.) оказался на азербайджанской стороне, где был пленен и представлен азербайджанской стороной в качестве диверсанта. Меж тем, пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян реагируя на эту информацию сообщил, что житель села Бердаван Тавушской области Карен Казарян (1984 г.р.) не служит и никогда не служил в ВС РА.

В свою очередь в Полиции Армении сообщили, что Карен Казарян является жителем приграничного села Бердаван Тавушской области

Армении и не имеет никакого отношения к военной службе. У него проблемы со здоровьем, и с 2013 года он состоит на учете в соответствующем медицинском учреждении. В настоящее время уточняются обстоятельства того, как Карен Казарян оказался на территории Азербайджана. Министр обороны Армении Давид Тоноян, будучи главой межведомственной Комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших, обратился в Ереванский офис Международного комитета Красного креста для организации возвращения гражданина РА Карена Казаряна на родину.