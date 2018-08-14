Вторник, 14 Августа 2018 13:08

АрмИнфо. Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении, посольство РА в Грузии, а также Генконсульство РА в Ростове-на-Дону находятся в постоянном контакте с местными властями в связи со скоплением транспорта на контрольно-пропускных пунктах Верхнего Ларса. Об этом 14 августа в ходе брифинга заявила временный исполняющий обязанности пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян.

"Более того, предпринимаются все меры для быстрого решения возникающих проблем. По последним данным на КПП "Верхний Ларс" с грузинской стороны в электронной очереди зарегистрировано 300 машин, протяженности очереди составляет около 2,5 км. С российской стороны - протяженность очереди около 3 км", - отметила Нагдалян.

Отметим, что уже более недели на КПП "Верхний Ларс" многокилометровые очереди. Граждане вынуждены стоять в очередях по несколько часов.