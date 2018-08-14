Вторник, 14 Августа 2018 12:58

АрмИнфо. На территорию Армении не ввозились арбузы азербайджанского происхождения. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства РА.

Согласно источнику, на основании опубликованных в ряде СМИ данных о якобы азербайджанском происхождении крупной партии арбузов, Госслужбой были проведены исследования, которые свидетельствуют о том, что в июле-августе текущего года арбузы в Армению ввозились преимущественно из Грузии и России. За указанный период было импортировано 1327 тонн арбузов, из которых 781 тонна была поставлена на внутренний рынок только за последнюю неделю. Причем, большая часть импортируемых арбузов поступила в Армению из России - 1217 тонн, что почти в 10 раз превышает объемы ввоза из Грузии - 110 тонн. Для ввоза арбузов из обоих государств были представлены все необходимые сопроводительные документы, свидетельствующие об их происхождении.