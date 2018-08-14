Вторник, 14 Августа 2018 12:44

АрмИнфо. Участники акции протеста “Привет, Роб” сейчас шествием направляются к зданию Генеральной прокуратуры. Они требуют подать кассационную жалобу на принятое накануне решение Апелляционного суда об освобождении Роберта Кочаряна и вновь его арестовать. Таким образом, пресс-конференция Кочаряна провалена.

По словам демонстрантов, они добились своей первой цели – провалить пресс-конференцию Кочаряна, следующей должен стать повторный арест второго президента.

Накануне Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. По словам его адвоката Рубена Саакяна, основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий”, - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года.