Вторник, 14 Августа 2018 12:37

АрмИнфо. Решением Высшего судебного совета от 9 августа Карен Поладян назначен главой Судебного департамента. Об этом сообщили в Судебном департаменте.

Карен Поладян родился в 1977г. в Ереване, в 1999 году окончил юридический факультет ЕГУ,1999-2001 гг служил в рядах АО Арцаха, в 2001-2003 гг. окончил магистратуру ЕГУ, в 2006 г. - аспирантуру Института философии, социологии и права НАН РА, а в 2007-2009гг - Финансовую академию. Трудовую деятельность начал в Министерстве юстиции, 2001-2003гг - Минюст РА, советник юстиции 1 класса, 2003- 2004гг - Минюст РА, государственно-правовой отдел Управления экспертиз правовых актов, специалист 1 класса, 2004-2005гг. - Минюст РА, государственно-правовой отдел Управления экспертиз правовых актов, ведущий специалист,2005-2007гг. -Минюст РА, Управления экспертиз правовых актов, завотделом экономического законодательства, в 2007-2012гг - Судебный департамент РА, начальник Управления итогов судебной практики, 2012-2014гг. - Судебный департамент РА, первый замначальника, секретарь Совета председателей судов, 26.09.2013 -

26.03.2014-и.о. главы Судебного департамента, 2014-2018 - глава Судебного департамента. 06.08.2007-14.07.201 - по предложению

Совета председателей судов назначен членом ЦИК. С 2006г. преподает в магистратуре НАН РА. Указом президента РА от 14.06.2016г. Карену Поладяну присвоен ранг высшего советника судебной службы 2 класса.

Беспартийный. Женат, имеет 2 детей.