Вторник, 14 Августа 2018 12:19

АрмИнфо.Несколько десятков граждан Армении собрались у здания гостиницы "Эребуни Плаза", где сегодня собирается давать пресс- конференцию обвиняемый в свержении конституционного строя 2-й президент Армении Роберт Кочарян, скандируя "Убийца". Минутой ранее им удалось прорвать сопротивление службы безопасности и подняться на 5-й этаж гостиницы, где и пройдет встреча с представителями прессы.

Накануне Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс- президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции. По словам его адвоката Рубена Саакяна, основанием для изменения меры пресечения стала конституционная норма о неприкосновенности бывших глав государства. Как указал Саакян, лицо не может лицо подвергнуться уголовному преследованию в ходе или после президентского срока, если его действия исходили из его статуса, и в данном контексте решение первой инстанции об аресте - противозаконно. При этом, как сообщил адвокат, Роберт Кочарян продолжает оставаться в статусе обвиняемого.В каком русле должен идти дальнейший судебный процесс, Саакян призвал этот вопрос адресовать следствию. Вопрос еще не исчерпан. Саакян убежден, что следствие обжалует решение суда. Впереди предстоит решение Кассационного суда. Кроме того, он не исключил полное закрытие уголовного дела об узурпации государственной власти в 2008 году. "Решение Апелляционного уголовного суда Армении незаконно, Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий>, - реагируя на данное решение, заявили в Специальной следственной службе (ССС). "Мы надеемся, что прокуратура подаст кассационную жалобу", - сказали в ССС. Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Экс-президенту предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами, что предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер- Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибло 10 человек. В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаэлу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, а Арутюнян находится в международном розыске. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции". Отметим, что немногим ранее в интервью Общественному телевидению глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, коснувшись неприкосновенности экс-президента, заявил, что данный принцип не распространяется на экс-президента Армении Роберта Кочаряна. "Не может быть абсолютной неприкосновенности. Норма конституции, действующая в 2008 году, предусматривала и предусматривает для президента неприкосновенность, связанную с действиями, исходящими из его статуса. Сегодня второму президенту инкриминируется совершение преступления, которое классифицируется как особо тяжкое и указывается в статье 2- й Конституции (Власть в Республике Армения принадлежит народу. Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением)", - сказал Хачатрян. Тем временем Генпрокуратура Армении 8 августа отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия. В своих многочисленных интервью, глава ССС Сасун Хачатрян также не переставал утверждать, что Кочарян должен оставаться под стражей, поскольку, оказавшись на свободе, экс-президент может оказать давление на участников судебного процесса.