Вторник, 14 Августа 2018 11:44

АрмИнфо. Ереван занял третье место в списке городов ближнего зарубежья, которые намерены посетить жители столицы России осенью текущего года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного туристическим сервисом "Туту.ру".

Согласно источнику, проанализировав оформленные с 1 сентября по 30 ноября 2018 года авиабилеты, эксперты сервиса выяснили, что из городов ближнего зарубежья наиболее привлекательными для москвичей в этом году станут Тбилиси (Грузия), Кишинев (Молдавия), Ереван (Армения).

Что касается внутренних маршрутов, то большинство заказавших билеты на осень москвичей (14%), полетят отдыхать в Симферополь. Второе место занимает Сочи, третье - Анапа. В прошлом году тройка лидеров выглядела точно так же.

В Европе самыми популярными стали Бургас и Варна (Болгария), Рим (Италия) и Тенерифе (Испания). В рейтинге стран дальнего зарубежья лидируют Тель-Авив (Израиль), Аталья и Стамбул (Турция). Год назад третьим в списке был Пхукет (Таиланд).