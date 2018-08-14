Вторник, 14 Августа 2018 11:35

АрмИнфо. В Армении активно развивается тепличное хозяйство, поэтому котлы российской компании "Лемакс" могут быть востребованы в стране. Об этом накануне в ходе посещения предприятия вместе с дипломатами из Монако и Абхазии заявил генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Согласно источнику, производственное объединение "Лемакс" продемонстрировало гостям роботизированный процесс производства панельных радиаторов. В цеху представлена первая в России и третья в мире интеллектуальная линия. Она создавалась как эталон применения технологий и самых современных решений. Увидели посетители и то, как изготавливается отопительное оборудование - газовые и твёрдотопливные котлы, водонагреватели.

Побывали гости и в цехах предприятия "ПромТяжМаш", создающее машины непрерывного транспорта и металлоконструкцию. Процесс запущен на основании запатентованных разработок. Аналогичных патентов в мире всего два. Продукция экспортируется в Беларусь и Казахстан.

Предприятие планирует расширение экспортных поставок.

Как считает армянский дипломат, в Армении спрос будет и на продукцию ''ПромТяжМаша". "Юг Армении богат рудами, медью, предприятиями по их добыче. Уверен, наша страна в ближайшее время может стать ключевым рынком сбыта для таганрогских производителей", - сказал армянский дипломат.