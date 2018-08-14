﻿
 Вторник, 14 Августа 2018 11:35
Александр Аванесов

Дипломат: Котлы российской компании "Лемакс" могут быть востребованы в Армении

Дипломат: Котлы российской компании "Лемакс" могут быть востребованы в Армении

АрмИнфо. В Армении активно развивается тепличное хозяйство, поэтому котлы российской компании "Лемакс"  могут быть востребованы в стране.  Об этом накануне в ходе посещения предприятия вместе с дипломатами из Монако и Абхазии заявил генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

Согласно источнику, производственное объединение "Лемакс" продемонстрировало гостям роботизированный процесс производства панельных радиаторов. В цеху представлена первая в России и третья в мире интеллектуальная линия. Она создавалась как эталон применения технологий и самых современных решений. Увидели посетители и то, как изготавливается отопительное оборудование  - газовые и твёрдотопливные котлы, водонагреватели.

Побывали гости и в цехах предприятия "ПромТяжМаш", создающее машины непрерывного транспорта и металлоконструкцию. Процесс запущен на основании запатентованных разработок. Аналогичных патентов в мире всего два. Продукция экспортируется в Беларусь и Казахстан.

Предприятие  планирует расширение экспортных поставок.

Как считает армянский дипломат, в Армении спрос будет и на продукцию  ''ПромТяжМаша". "Юг Армении богат рудами, медью, предприятиями по их добыче. Уверен, наша страна в ближайшее время может стать ключевым рынком сбыта для таганрогских производителей", - сказал армянский дипломат.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Карен Поладян переназначен главой Судебного департамента АрменииКарен Поладян переназначен главой Судебного департамента Армении
Активисты у офиса Роберта Кочаряна - Активисты у офиса Роберта Кочаряна - "Роберт, убийца!"
При премьер-министре Армении создана консультационная комиссия по присуждению правительственных наград и почетных званийПри премьер-министре Армении создана консультационная комиссия по присуждению правительственных наград и почетных званий
Ереван - третий в списке городов ближнего зарубежья, которые намерены посетить жители столицы России осенью текущего годаЕреван - третий в списке городов ближнего зарубежья, которые намерены посетить жители столицы России осенью текущего года
Дипломат: Котлы российской компании Дипломат: Котлы российской компании "Лемакс" могут быть востребованы в Армении
Электросети Армении предупреждают об отключениях 14-го августаЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 14-го августа
В ССС убеждены: решение суда об освобождении Роберта Кочаряна незаконноВ ССС убеждены: решение суда об освобождении Роберта Кочаряна незаконно
Представители АРФД и посол России обсудили внутриполитические процессы в АрменииПредставители АРФД и посол России обсудили внутриполитические процессы в Армении
СК Армении по факту смерти солдата-срочника предъявил обвинение начальнику склада ракетно-артиллерийского вооруженияСК Армении по факту смерти солдата-срочника предъявил обвинение начальнику склада ракетно-артиллерийского вооружения
Сирийская молодежь заинтересована в получении высшего образования в ВУЗах АрменииСирийская молодежь заинтересована в получении высшего образования в ВУЗах Армении
Заруи Постанджян: Роберт Кочарян представляет угрозу для общественностиЗаруи Постанджян: Роберт Кочарян представляет угрозу для общественности
Давид Тоноян и Левон Мнацаканян посетили передовые позиции АО НКР в северо- восточном направленииДавид Тоноян и Левон Мнацаканян посетили передовые позиции АО НКР в северо- восточном направлении
Роберт Кочарян, воспользовавшись конституционным положением о неприкосновенности президентов страны, выпущен на свободуРоберт Кочарян, воспользовавшись конституционным положением о неприкосновенности президентов страны, выпущен на свободу
Левон Тер-Петросян готов давать свидетельские показания в рамках дела о событиях 1-го марта 2008 годаЛевон Тер-Петросян готов давать свидетельские показания в рамках дела о событиях 1-го марта 2008 года
Мгер Маргарян назначен постпредом Армении при ООНМгер Маргарян назначен постпредом Армении при ООН
В правительстве Армении попросили Lydian Armenia набраться терпенияВ правительстве Армении попросили Lydian Armenia набраться терпения
Армянский вице-премьер рассказал послу Японии о привлекательной бизнес среде в АрменииАрмянский вице-премьер рассказал послу Японии о привлекательной бизнес среде в Армении
Шойгу и Тоноян обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках ОДКБШойгу и Тоноян обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках ОДКБ
Армения проявляет интерес к Армения проявляет интерес к "Авиадартсу"
Алиев и на V Саммите глав государств прикаспийских стран не обошел стороной тему Карабаха, в очередной раз обвинив Армению в Алиев и на V Саммите глав государств прикаспийских стран не обошел стороной тему Карабаха, в очередной раз обвинив Армению в "оккупации"
Арестован сотрудник фонда Арестован сотрудник фонда "СОС детские деревни" по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику
В Минобороны Армении отреагировали на сообщения азербайджанской стороны о ранении военнослужащего ВС АРВ Минобороны Армении отреагировали на сообщения азербайджанской стороны о ранении военнослужащего ВС АР
Официальный Ереван готов продолжить переговоры по Карабаху в конструктивном руслеОфициальный Ереван готов продолжить переговоры по Карабаху в конструктивном русле
Путин и Назарбаев считают проблемной ситуацию вокруг генсека ОДКБПутин и Назарбаев считают проблемной ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Премьер: Все субъекты хозяйствования в Армении освобождены от коррупционных обязательств, и должны думать только в направлении развитияПремьер: Все субъекты хозяйствования в Армении освобождены от коррупционных обязательств, и должны думать только в направлении развития
Опытный дипломат похвалил внешнеполитическую линию нового правительства АрменииОпытный дипломат похвалил внешнеполитическую линию нового правительства Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Брат бывшего главы парламента и экс-премьера Армении Овика Абрамяна – Генрик  Абрамян - арестованБрат бывшего главы парламента и экс-премьера Армении Овика Абрамяна – Генрик  Абрамян - арестован
С октября 2018 года в Армении будет внедрена школьная система абонементов для бесплатного посещения культурных учрежденийС октября 2018 года в Армении будет внедрена школьная система абонементов для бесплатного посещения культурных учреждений
Конгрессмен призвал президента США перестать игнорировать исторические факты и признать Геноцид армянКонгрессмен призвал президента США перестать игнорировать исторические факты и признать Геноцид армян
Никол Пашинян предупредил глав общин: без эффективной работы, не будет желаемой поддержкиНикол Пашинян предупредил глав общин: без эффективной работы, не будет желаемой поддержки
Никол Пашинян: За избирательную взятку будем ловить и сажать. Потом не говорите, что это политическое преследованиеНикол Пашинян: За избирательную взятку будем ловить и сажать. Потом не говорите, что это политическое преследование
Давид Тоноян: Соглашение о поставках российского вооружения в рамках кредита в $100 млн будет выполненоДавид Тоноян: Соглашение о поставках российского вооружения в рамках кредита в $100 млн будет выполнено
Пашинян: Айк Марутян - прекрасная кандидатура на пост мэра ЕреванаПашинян: Айк Марутян - прекрасная кандидатура на пост мэра Еревана
Партия Партия "Наследие" призывает власти Армении оправдать Шанта Арутюняна
Таджикистан поддерживает позицию Азербайджана по Карабахскому конфликтуТаджикистан поддерживает позицию Азербайджана по Карабахскому конфликту
Директору клуба Директору клуба "Варда" предъявлено обвинение в убийстве 28-летнего молодого человека
Никол Пашинян: Наша команда создаст возможность, чтобы народ благоустраивал свою странуНикол Пашинян: Наша команда создаст возможность, чтобы народ благоустраивал свою страну
Первый вице-премьер Армении и посол Японии в РА обсудили вопросы расширения сотрудничестваПервый вице-премьер Армении и посол Японии в РА обсудили вопросы расширения сотрудничества
Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в МосквуДелегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Москву
Прекращены депутатские полномочия Вардана Бостанджяна от фракции Прекращены депутатские полномочия Вардана Бостанджяна от фракции "Царукян"
Адвокаты Манвела Григоряна подали кассационную жалобуАдвокаты Манвела Григоряна подали кассационную жалобу
Следственный орган обратился в суд с ходатайством взять под арест брата бывшего премьера АрменииСледственный орган обратился в суд с ходатайством взять под арест брата бывшего премьера Армении
Сестра депутата Самвела Фарманяна обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах - она объявлена в розыскСестра депутата Самвела Фарманяна обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах - она объявлена в розыск
Украденная в России картина Айвазовского оказалась в распоряжении семьи бывшего президента Армении - следствие выясняетУкраденная в России картина Айвазовского оказалась в распоряжении семьи бывшего президента Армении - следствие выясняет
"Наследие" примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана
В Арцахе обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере нацбезопасностиВ Арцахе обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере нацбезопасности
Адвокат Юрия Хачатурова просит апелляционный суд отменить решение суда первой инстанции об арестеАдвокат Юрия Хачатурова просит апелляционный суд отменить решение суда первой инстанции об аресте
Решение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна будет обнародовано 13 августаРешение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна будет обнародовано 13 августа
Пашинян: Быть рядом с инвестором - единственно верный путь содействия развитию приграничных общинПашинян: Быть рядом с инвестором - единственно верный путь содействия развитию приграничных общин
В Ереванском суде первой инстанции произошли кадровые измененияВ Ереванском суде первой инстанции произошли кадровые изменения
Никол Пашинян призвал российских коллег адаптироваться к новой ситуации в АрменииНикол Пашинян призвал российских коллег адаптироваться к новой ситуации в Армении
В правительстве Армении обсуждили финансируемые USAID проектыВ правительстве Армении обсуждили финансируемые USAID проекты
Совет попечителей фонда страхования военнослужащих пересмотрел сроки обеспечения компенсацийСовет попечителей фонда страхования военнослужащих пересмотрел сроки обеспечения компенсаций
ACBA-Credit Agricole Bank финансирует программу оснащения регионов Армении источниками чистой энергииACBA-Credit Agricole Bank финансирует программу оснащения регионов Армении источниками чистой энергии
В Апелляционном уголовном суде Еревана стартовало рассмотрение апелляционной жалобы об изменении меры пресечения Роберту КочарянуВ Апелляционном уголовном суде Еревана стартовало рассмотрение апелляционной жалобы об изменении меры пресечения Роберту Кочаряну
Никол Пашинян: Мы не намерены и далее терпеть грабеж со стороны чиновниковНикол Пашинян: Мы не намерены и далее терпеть грабеж со стороны чиновников
В офисе Beeline состоялась встреча с организаторами Summer Business School 2018В офисе Beeline состоялась встреча с организаторами Summer Business School 2018
Осужденный ранее в США новый зампредседателя Комитета госдоходов все же распрощался с должностьюОсужденный ранее в США новый зампредседателя Комитета госдоходов все же распрощался с должностью
СНБ Армении и посольство Соединенного Королевства в РА договорились углубить сотрудничество правоохранительных органов двух странСНБ Армении и посольство Соединенного Королевства в РА договорились углубить сотрудничество правоохранительных органов двух стран

Интервью
Александр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативностьАлександр Рар: Понимание невозможности расширения Евросоюза на Восток придает внешней политике Еревана безальтернативность
Арсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношенийАрсен  Харатян: Конструктивный диалог при отсутствии закрытых тем – основа упрочения отношений
Ашот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогичноАшот Манучарян: Сломать хребет власти и оставить целыми головы Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна нелогично
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть первая)
Мане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущегоМане Тандилян: Существующее доверие к правительству – важнейшая основа доверия граждан Армении в отношении собственного будущего
Эдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в АрменииЭдмон Марукян: Появление “священных коров” в “деле 1 марта” лишит смысла «Бархатную революцию» в Армении
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Ахмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высокАхмет Ярлыкапов:  Интерес террористов в отношении Армении есть и может быть достаточно высок
Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  Рубен Мелконян: Успешное маневрирование между Россией и США - залог дальнейшего продвижения Турции в Сирии и Ираке  
Андрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часовАндрей Арешев: Доверительный характер отношений Армении и России предполагает откровенное обсуждение имеющихся проблем и регулярную сверку часов
Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности Эдуард Абрамян: Прогнозируемое ослабление России диктует Армении переоценку своих координат безопасности
Дан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса АрменииДан Петре: Отношения с Россией никак не мешают определению внешнеполитического курса Армении
Елена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шаговЕлена Кузьмина: Не только Россия, но и другие страны-партнеры ждут от нового руководства Армении конкретных шагов
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военныхРачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Смбат Насибян: Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом        
Ованес Игитян : Под давлением Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающеесяСергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликтаАрман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  
Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездойАндрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного КавказаРубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулированияНил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
Комментируемые
Глава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмовГлава СНБ: Растраты в фонде “Ереван” достигли 2 млрд драмов
Ассамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мираАссамблея армян Европы призывает представителей Диаспоры в знак солидарности с премьером Армении 17 августа организовать митинги в различных странах мира
Официальный Ереван ответил на заявление МосквыОфициальный Ереван ответил на заявление Москвы
Группа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООНГруппа конгрессменов направила письмо Дональду Трампу с призывом встретиться с Николом Пашиняном на полях саммита ООН
Постановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодняПостановление об аресте второго президента Армении Роберта Кочаряна будет обжаловано сегодня
Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра Ара Минасян освобожден от должности директора медцентра "Св. Григор Лусаворич"
Республиканская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивациюРеспубликанская партия видит в предъявлении обвинения Кочаряну карабахскую мотивацию
Мнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президентаМнацаканян: в Арцахе служат все, даже сыновья президента
Баку отреагировал на заявление ПашинянаБаку отреагировал на заявление Пашиняна
Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)Эдвард Сандоян: Нам предстоят большие и сложные реформы (часть вторая)
Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупцииНикол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
Балаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторонаБалаян: В декларации с саммита НАТО по части конфликтов говорится то, чего придерживается армянская сторона
Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%Свитальски: 70% населения Армении доверяет Евросоюзу, между тем доверие к ЕАЭС упало до 48%
Премьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный ударПремьер-министр: В случае азербайджанской провокации мы должны быть готовы защищаться и нанести ответный удар
Премьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТОПремьер-министр Армении в Брюсселе встретится с генеральным секретарем НАТО
Эдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталосьЭдвард Сандоян: Мы довели страну до такого критического состояния, когда времени на выход из кризиса практически не осталось
У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   У Армении прекрасная армия… готовая к русско-японской войне   
Армянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го мартаАрмянский национальный конгресс готов оказать содействие в расследовании событий 1- го марта
Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>Арам Саркисян: Определенная часть азатамартиков хотелa бы видеть меня на должности главы Союза добровольцев <Еркрапа>
СМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешенаСМИ: Судьба Тарона Маргаряна уже предрешена
Степанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучрежденияхСтепанакерт: Если Баку вдруг решится на очередную военную авантюру - флаги Арцаха будут развиваться на всех азербайджанских госучреждениях
Пашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепоПашинян: В нахиджеванском направлении нет серьезных продвижений противника - говорить о потере территорий нелепо
Генерал Манвел Григорян останется под стражейГенерал Манвел Григорян останется под стражей
Газета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставкуГазета: В сентябре в Армении состоятся досрочные парламентские выборы, а до этого премьер Пашинян подаст в отставку
Самвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильностьСамвел Бабаян считает, что Арцаху до 2020 года нужна стабильность
Советник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалациейСоветник президента Арцаха видит опасные тенденции на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, чреватых новой экскалацией
Армия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий АзербайджанаАрмия обороны Арцаха выступила с заявлением относительно последних действий Азербайджана
Армения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета ЕвропыАрмения придает важность долгосрочному сотрудничеству с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы
Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасностиМинистр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин СаркисянОт занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
Поиск по дням

2013 , 2014