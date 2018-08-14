Вторник, 14 Августа 2018 11:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

14 августа текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00жилые дома 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 на ул. Саркавага, собственные дома на улицах Канакера 14, 15 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 3/1 на пр. Азатутяна, собственные дома 1-6 на 47-ой улице Арабкира, 1-47 на 49-ой улице иприлегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 25, 31 на пр. Баграмяна, жилые дома 2, 2/1 и собственные дома 4-14, 20-42 на ул. Прошяна, жилой дом 18 и собственные дома 1-5 на ул. Айгедзори, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 18 на ул. Орбели, собственные дома 6-27 на 2-ом переулке улицы Киевяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 28, 30, 30/1, 30/2 на ул. Гарегина Нжде, улицы Неркин Чарбах 1, 7, 9, 1-ый и 2-ой переулки и 11-ая улица В.Шенгавита, 9-ая улица

Н.Шенгавита и переулки 1 и 2; жилые дома 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Н.Шенгавита, 1 на 2-ом переулке, улицы Р.Меликяна, Кучака, Левоняна, жилые дома 162, 163А в кв. "А-1", 15 на ул. Андраника, 31 в 3-ем квартале Давташена;

10?30-16?30жилые дома 1, 3 на ул. Ерванда Кочара, 8/1, 10, 15, 15А, 17 на ул. Алека Манукяна, собственные дома 79-95 на ул. Врацакан, 1-18 на 7-ой улице Айгестана, 1, 2, 11, 12 на ул. Гранта Шагиняна, собственные дома 21-74 на 5-ой улице Сари тага, 14-63 на 7-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); подьезды 1, 2, 3 жилого дома 31 на ул. Московян; жилые дома 1-27, 35, 36, 38, 47, 49, 51, 57, 59 на ул. Минск, ясли детский сад N 118 и "Ани", школа N 186 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

11?00-15?00 собственные дома 215, 217, 219 на ул. Хоренаци; в Арагацотнском марзе:

11?00-17?00 села Какавадзор, Отеван, Диан, Неркин Базбаберд, Агаракаван, Верин Базмаберд, Мецамор, Ашнак, Катнахбюр, Давташен, Неркин Саснашен, Верин Саснашен, Партизак; в Араратском марзе:

10?00-14?00село Урцаландж, частично село Аралез, станции сотовых операторов "Г- Телеком", "АрменТел", "Юком", армянская воинская часть N 31549, "Армаэронавигация", абоненты (не являющиеся жильцами): <Телестанция Зовашен>, "Гидромет каян";

11?00-16?00 села Бюраван, Ншаван; частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично села Азатек и Арени;

10?30-15?00 жилые дома 12-14, 18-21, 28Б в квартале "Дзахапня" в городе Джермук;

в Котайкском марзе:

10?00-12?00село Фантан, газозаправочная станция "А.Харатян", станции сотовых операторов "Юком", "Виваселл МТС", прилегающие производственные территории и абоненты, не являющоеся жильцами;

10?30-14?00"Разданшин трест", завод "Железобетонные конструкции", компания "Фузорбетон" в городе Раздан;

10?30-16?00жилые дома 1-50, 104-115, 120-132, 134, 201, 205, 207, 208, 230-238, 252- 259, 262-265 в микрорайоне, школа N 10, ясли-детские сады N4, 10, благотворительная столовая "Аракелутюн Айастан", компании "ВТБ Армения", "Конверс банк", центры обслуживания компаний "АрменТел" и "Виваселл МТС", компании "АГК -3: (???-3), "А ев С" здание СПИС-а, компании "Г.Пилипосян", "К.Петросян",

Б.Торосян", "К.Погосян"; завод "Шушан", предприятие "Ванакат", центральная больница в городе Раздан;

11?00-15?00село Кахси;

в Гегаркуникском марзе:

12?00-13?00 села Лчап, Бердкунк, Айраванк; общественные абоненты, прилегающие к берегу трассы Гавар-Севан, станции сотовых операторов

"Юком", "Виваселл МТС", "АрменТел";

в Лорийском марзе:

09?00-15?00 частично село Дсех;

11?00-17?00села Марц, Кариндж, Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00частично село Цогамарг в Ашоцком регионе; территории, прилегающие к Манташяну, в городе Артик;

10?00-16?00частично село Исаакян в Анийском регионе, села Меграшат, Вохчи, Айакерт, Гташен, Камхут, Арегнадем, пограничные заставы N 6, 7, 8, 9, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком" в Амасийском регионе;

в Сюникском марзе:

10?30-14?30 жилой дом 3А на ул. Ханджяна в городе Сисиан;

11?00-16?00 жилые дома 164, 166, 168 на ул. Манукян в городе Горис, частично села Арташен и Караундж;

11?00-17?00 село Сарнакунк.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.