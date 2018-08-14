Вторник, 14 Августа 2018 09:40

АрмИнфо.Казахстаном активно проводится работа по развитию трансконтинентальных перевозок между Европой и Азией. Государственная программа «Нурлы жол» обеспечила оптимальную логистическую цепь от Восточного побережья Китая — порта Ляньюньган, сухой порт на границе Казахстана и Китая и далее по системе железнодорожных и автомобильных магистралям через Каспий в Турцию и Европу, сообщает BNews.kz.

В эту минуту сухой порт «Хоргос — Восточные ворота» проводит отправку регулярного контейнерного поезда в направлении порта Курык и далее по Транскаспийскому коридору в Европу. Данная логистическая цепочка является привлекательной для клиентов Китая, Кавказа и Европы. Прошу дать старт поезду, который свяжет контейнерные мультимодальные маршруты Транскаспийского международного коридора, — обратился к президенту генеральный директор Управляющей компании Специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные Ворота» Мурат Баймуханбетов.

Глава государства поддержал отправку и дал старт. «Сегодня мы отправляем контейнер в Поти (Грузия). 82 контейнера томатной пасты уходит в Италию через Грузию. Мы работаем в основном с казахстанскими и центрально-азиатскими компаниями. Мы предоставляем сервис на складах. Это перегруз с вагона на вагон, с вагона на грузовые фуры и наоборот. В этом году построили ИДК (инспекционно-досмотровой комплекс), поставили аппаратуру по сканированию грузов. То есть, таким образом, вводим дополнительный сервис. В будущем поставим оборудование по фасовке и расфасовке грузов на предмет соответствия документов. Помимо этого на складах 700 квадратов холодильного оборудования. То есть начали работу с грузами, которым необходим температурный режим. В этом году мы ожидаем урожай яблок из Панфиловского района. Посредством наших складов мы сможем хранить и соблюдать температурный режим и далее распространять товар по Казахстану. Договор заключили в августе», — рассказал генеральный директор KTZE-Khorgos Getaway Жаслан Хамзин.

Организаторы поясняют, что событие является знаковым в истории транспортно-логистической системы Казахстана и ее интеграции в международные торговые потоки. Казахстаном активно проводится работа по развитию трансконтинентальных перевозок между Европой и Азией.

Стратегическое видение по развитию коридоров позволило диверсифицировать трансконтинентальные транзитные маршруты и привлечь новые грузопотоки между Азией и Европой.

За короткое время Казахстаном построены стратегически важные объекты транспортно-логистической инфраструктуры на основных международных коридорах. Новые железнодорожные магистрали Жетыген – Коргас, Жезказган – Саксаульская – Бейнеу сокращает транзитные маршруты на 1000 км, обеспечивают связь регионов страны от Востока и Запада, новая железнодорожная линия Узень-Болашак обеспечила стыковку с Туркменистаном и выход на Персидский залив. Автодорога Западная Европа – Западный Китай, и сеть автомобильных магистралей страны по лучевому принципу обеспечивает транспортную доступность регионов.

Государственная программа «Нурлы жол» обеспечила оптимальную логистическую цепь от Восточного побережья Китая — порта Ляньюньган, Сухой порт на границе Казахстана и Китая и далее по системе железнодорожных и автомобильных магистралям через Каспий в Турцию и Европу. На границе Казахстана и Китая сформирован транспортно-логистический и торговый хаб – специальная экономическая зона «Хоргос — Восточные ворота».

Инфраструктуру Казахстана в операциях транзита, терминально-складской и дистрибуционной логистики используют ведущие компании мира — HP, DHL, John Deere и другие, все это стимулирует грузопотоки, обеспечивает ежегодно двукратный рост транзита. Создана новая архитектура Евразийской транспортной системы.

Ключевым звеном Транскаспийского международного транспортного коридора, является портовая инфраструктура на Каспии. Мультимодальный комплекс «Порт Курык» включен в сеть международных транспортных коридоров. К акватории порта подведены железнодорожные и автомобильные магистрали, обеспечиваются международные перевозки между странами Центральной Азии, Китая, Кавказа, Турции и Европы. Сервисная инфраструктура с зоной таможенного обслуживания порта будет обрабатывать транспортные средства не более одного часа, а ключевые объекты порта Курык будут способствовать развитию терминально-складской инфраструктуры, а также малого и среднего бизнеса, — обозначили организаторы мероприятия.

Председатель правления АО «КазАвтожол» Ермек Кизатов отметил, что в рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» проводится реконструкция автомобильной дороги Бейнеу–Акжигит, которая будет способствовать увеличению автомобильного транзита через порт Курык и обеспечит новое сообщение Транскаспийского коридора с Узбекистаном и другими странами Центральной Азией. Пропускная способность участка будет увеличена с существующей одной до семи тысяч автомобилей в сутки. Вместе с тем проводится модернизация пограничного поста Тажен на казахстанско–узбекской границе с увеличением ее пропускной способности в два раза.