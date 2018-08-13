Понедельник, 13 Августа 2018 20:19

АрмИнфо.В Специальной следственной службе убеждены, что решение суда об освобождении из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна незаконно.

“Решение суда об освобождении из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна незаконно. Более того, суд вышел за рамки своих полномочий. Будем надеяться, что прокурор обжалует это решение в вышестоящей инстанции”, - сообщили АрмИнфо в ССС.

Отметим, Апелляционный суд Армении сегодня удовлетворил ходатайство адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, "так как он пользуется неприкосновенностью". Роберт Кочарян был освобожден из под стражи и сразу же покинул здание суда.

Примечательно то, что ранее в интервью Общественному телевидению глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, коснувшись неприкосновенности экс-президента, заявил, что данный принцип не распространяется на экс-президента Армении Роберта Кочаряна. "Не может быть абсолютной неприкосновенности. Норма конституции, действующая в 2008 году, предусматривала и предусматривает для президента неприкосновенность, связанную с действиями, исходящими из его статуса. Сегодня второму президенту инкриминируется совершение преступления, которое классифицируется как особо тяжкое и указывается в статье 2- й Конституции (Власть в Республике Армения принадлежит народу. Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением)", - сказал Хачатрян.