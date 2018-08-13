Понедельник, 13 Августа 2018 19:44

АрмИнфо. Начальнику склада ракетно- артиллерийского вооружения воинской части предъявлено обвинения в рамках расследуемого уголовного дела о гибели солдата срочной службы, рядового Гранта Мангасаряна.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, в результате проведенных комплексных следственных мероприятий были получены данные о халатном отношении уполномоченных представителей воинской части к своим служебным обязанностям, уточняется круг лиц, совершивших предполагаемое преступление.

В СК Армении напомнили, что 4 ноября 2017 года в районе 12:10 часов по местному времени, в результате взрыва на складе N-ой воинской части, ранения не совместимые с жизнью получил солдат срочной службы, рядовой Грант Мангасарян, который в этом момент осуществлял работы на складе. Начальник склада, военнослужащий- контрактник Г. Юснунц и солдат-срочник, рядовой С. Алумян получили ранения разной степени тяжести.

"На основании полученных фактических доказательств выяснилось, что начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части, майор А. Григорян, нарушив правила хранения вооружения и военной технике на складе, не имея права хранения на складе ручных кумулятивных гранат РКГ-3, приведенных в окончательное боевое состояние, в 2016 году, после боевых действий принял и хранил их на складе, не доложив сразу же об этом начальству. Кроме того игнорируя предписания, запрещающие разборку любого вида вооружения на складе, 4 ноября 2017 года дал указания начальнику склада той же службы Г. Юснунцу привести вышеуказанные гранаты в небоевое состояние и сложить их в ящики. В ходе этих работ, к которым был привлечен и Мангасарян, произошел взрыв противотанковой гранаты. Г. Юснунцу предъявлены обвинения по признакам ст. 374 УК РА. Ранее, в рамках расследуемого уголовного дела обвинение было предъявлено и начальнику склада ракетно- артиллерийского вооружения воинской части А. Григоряну (ст. 376 ч.2 УК РА)", - говорится в сообщении СК РА. -