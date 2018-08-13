Понедельник, 13 Августа 2018 18:50

АрмИнфо. Саммит каспийской пятерки в казахстанском Актау, так <удачно> совпавший по времени с новым развитием санкционной войны против Ирана, России, а теперь и Турции, в очередной раз актуализировал задачу задействования всех путей большого транзитного коридора Север - Юг, в том числе, и скорейшего использования транзитных возможностей Ирана для Армении.

Как известно, главы пяти прикаспийских государств подписали конвенцию по правовому статусу Каспия, заложив, тем самым, базу для превращения бассейна в один из наиболее эффективных узлов энергетических маршрутов. Так, Туркменистан с принятием конвенции рассчитывает диверсифицировать свой газовый экспорт в Европу. Ашхабад надеется с принятием этого документа решить проблему вывода туркменского газа на внешние рынки путем строительства по дну Каспийского моря Транкаспийского газопровода и его подключения к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставки газа из Азербайджана через Грузию в Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в сторону Южной Европы.

По самым оптимистичным прогнозам, по этим газопроводам азербайджанский природный газ начнет поступать в Европу в 2019-2020 г.г. По имеющейся информации, аналогичный проект изучает и Казахстан. Подключение к данному проекту двух крупных газовых игроков в лице Туркменистана и Казахстана еще больше усилит экономические и транзитные возможности Баку, и, как следствие, приведет к наращиваю его военного бюджета со всеми вытекающими последствиями:

Использование порта Оля в Астраханской области России с портами остальных четырех государств также может привести к активизации мультимодальных транспортных перевозок, сформировав тем самым, новые маршруты, связывающие Азию с Европой.

Впрочем, несмотря на то, что пять президентов согласовали большинство вопросов, президент Ирана Хасан Роухани отметил, что для Ирана остается проблемой вопрос делимитации. Роухани сказал о необходимости дальнейших переговоров для решения вопроса раздела Каспия, хотя осталось неясным, говорил ли он о 22 километрах от береговой линии, которые считаются территориальными водами прибрежного государства, или условной срединной линии.

По мнению независимых аналитиков, не случайно решение проблемы Каспийского моря именно в эти дни, когда CША давят сразу по трем направлениям, два из которых крайне важны для Армении - России и Ирана, которые предпринимают усилия по смягчению последствий американских санкций. Даже паника на валютном рынке Турции, вызванная c американскими санкциями, тоже может оказать негативное воздействие на Армению, ибо Анкара, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, входит в десятку крупнейших торговых партнеров Еревана.

Что касается Ирана, то США фактически желают отрезать его от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Исламской Республики на страны региона. Здесь важно, что ограничительные меры касаются как самих иранских компаний, так и иностранных фирм, которые ведут бизнес с Тегераном. Санкции затронут как энергетический сектор Ирана, так и операции Центрального Банка этого государства, и, как следствие, могут негативно повлиять на проекты, реализуемые совместно с Арменией.

Армении следует активно использовать имеющиеся возможности. Речь, в первую очередь, не только о важности скорейшего строительства своего маршрута автотранспортного коридора "Север-Юг", но и реализации инициативы Тегерана о строительстве коридора между Персидским заливом и Черным морем. Еще 23 ноября 2016 года Иран получил по территории Армении первый груз из Европы. Он в экспериментальном порядке прибыл в Иран из Германии через новый мультимодальный транзитный маршрут, соединяющий Иран и Европу через Черное море. В перспективе планируется, что данный маршрут заменит тот, который проходит через территорию Турции.

Не следует также сбрасывать со счетов и заявление министра энергетики Ирана Реза Ардаканиана о начале переговоров о снабжении Российской Федерации электроэнергией по территории Армении и Азербайджана. "Мы начали переговоры с Арменией и Азербайджаном о возможности снабжения РФ электроэнергией",- сказал он. По его словам, для энергетики Ирана важным является подключение к европейским сетям электроснабжения, причем, у Тегерана есть несколько путей для достижения этой цели. "Один из вариантов - подключение через наших северных соседей",- сказал он.

Остается только надеется, что в Ереване не будут откладывать данный проект в "долгий ящик".