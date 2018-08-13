Понедельник, 13 Августа 2018 18:18

АрмИнфо. Сирийская молодежь заинтересована в получении высшего образования в Армении по следующим направлениям: ИТ, медицина, лингвистика и межкультурная коммуникация. Об этом в ходе встречи с министром образования и науки РА Араиком Арутюняном заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Армении Мухаммед Хадж Ибрагим.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Посол подчеркнул, что Армения с точки зрения обучения является привлекательной для сирийских студентов, ввиду того, что в стране созданы благоприятные и безопасные условия для получения образования.

В свою очередь, А.Арутюнян отметил, что расширение двустороннего сотрудничества в образовательной сфере является вопросом повестки дня министерства, так как сотни сирийских учащихся получают образование в Армении.

Согласно источнику стороны обсудили проект программы межведомственного сотрудничества на2018-2021гг. в сфере высшего образования и ряд других рабочих вопросов