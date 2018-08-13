Понедельник, 13 Августа 2018 18:15

АрмИнфо.Лидер партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян выступает за расширение обвинения против экс-президента Роберта Кочаряна. "Довольствоваться нынешним текстом обвинения неправильно и несправедливо", - заявила она 13 августа в беседе с журналистами после опубликования решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения Кочаряну и освобождении его из-под стражи.

По ее словам, с первого дня пребывания на посту 2-й президент Армении нарушал многочисленные законы и права человека и гражданина - подавлял свободу слова, нарушал права граждан и принцип верховенства закона, фальсифицировал всевозможные выборы, проходящие в республике. Помимо этого, именно в годы его президентства (с 1998-го по 2088-й год. - Ред.) распродавал стратегически важные объекты страны. "Допуск такому деятелю в политическую жизнь страны в преддверии внеочередных парламентских выборов будет иметь разрушающее воздействие, как на нашу государственность, так и национальную безопасность", - заявила она, подчеркнув, что во многом благодаря политике" 2-го президента Армении республика потерпела крах во многих сферах.

Отметим, что немногим ранее Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Роберта Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, "так как он пользуется неприкосновенностью". Роберт Кочарян был освобожден и сразу же покинул здание суда.

Примечательно то, что ранее в интервью Общественному телевидению глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян, коснувшись неприкосновенности экс-президента, заявил, что данный принцип не распространяется на экс-президента Армении Роберта Кочаряна. "Не может быть абсолютной неприкосновенности. Норма конституции, действующая в 2008 году, предусматривала и предусматривает для президента неприкосновенность, связанную с действиями, исходящими из его статуса. Сегодня второму президенту инкриминируется совершение преступления, которое классифицируется как особо тяжкое и указывается в статье 2- й Конституции (Власть в Республике Армения принадлежит народу. Присвоение власти какой-либо организацией или личностью является преступлением)", - сказал Хачатрян.

Тем временем Генпрокуратура Армении ранее отклонила аналогичное ходатайство, подписанное более чем 40 депутатами, объяснив это тем, что на данном этапе расследования сохраняются основания для ареста Кочаряна, а избрание не связанной с лишением свободы меры пресечения не способно гарантировать беспрепятственный ход следствия. В своих многочисленных интервью, глава ССС Сасун Хачатрян также не переставал утверждать, что Кочарян должен оставаться под стражей, поскольку на свободе он может воздействовать на участников процесса. Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Он обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".