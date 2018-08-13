Понедельник, 13 Августа 2018 17:59

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Арцахе министр обороны Армении Давид Тоноян и его арцахский коллега Левон Мнацаканян принял участие в официальной церемонии старта второго семестра армейского учебного года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, Тоноян прибыл в Арцах в рамках плана военного сотрудничества межу двумя республиками.

Затем, Тоноян и Мнацакаян посетили передовые позиции, расположенные в северо- восточном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, ознакомились с проектами, реализуемыми со стороны фонда "Армянские раненные герои", поинтересовались оперативно-боевой ситуацией на передовой, возможными развития ситуации, а также поощрили ряд военнослужащих, выделившихся в ходе службы. В ходе выступлений министры подчеркнули, что одним из важнейших элементов несения эффективного боевого дежурства является комплексное медобеспечение, которому на протяжении уже нескольких лет серьезное содействие оказывает фонд "Армянские раненные герои".