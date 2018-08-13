Понедельник, 13 Августа 2018 16:39

АрмИнфо.Апелляционный уголовный суд Армении изменил меру пресечения Роберту Кочаряну. Таким образом, суд, удовлетворил ходатайство 2-го президента РА об изменении меры пресечения в виде ареста, даже не применив предлагаемый ранее стороной защиты залог.

Как заявил в беседе с журналистами один из адвокатов Кочаряна – Рубен Саакян, 2-й президент Армении освобожден решением Апелляционного суда с учетом его неприкосновенности. Основной тезис данного положения, как предыдущей, так и действующей Конституциий РА гласит, что президент Республики неприкосновенен - президент Республики Армении в течение срока своих полномочий и после этого не может преследоваться и привлекаться к ответственности за действия, вытекающие из его статуса. В этом контексте, как заявил адвокат, решение суда первой инстанции было антиконституционным. При этом, как сообщил Саакян, Роберт Кочарян продолжает оставаться в статусе обвиняемого.

Отметим, что на днях, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предъявленное второму президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение, его заключение под стражу и заявления его сторонников о политическом преследовании в его отношении, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе, когда идут правовые процессы, он воздерживается комментировать данный вопрос. "Я считаю, что в данный момент неправильно, давать какой-либо комментарий по этой теме, поскольку любой комментарий может быть рассмотрен, интерпретирован как вмешательство, воздействие на дело. Но я считаю, что у всех вас и любого гражданина Армении есть ответ на этот вопрос", - заявил Пашинян.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Он обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".