Понедельник, 13 Августа 2018 16:23

АрмИнфо. Левон Тер-Петросян готов давать свидетельские показания в рамках дела о событиях 1-го марта 2008 года. Об этом в беседе с журналистами сказал член Армянского национального конгресса (АНК) Арам Манукян.

По его словам, все те, кто может оказаться полезными в раскрытии дела, должны быть рады явиться в следственную службу, дать показания и всячески содействовать следствию. “В этой стране нет ни единого человека, который более был бы заинтересован раскрытием дела 1-го марта, чем Левон Тер-Петросян”, - подчеркнул он, добавив, что партия АНК первая заявила о своем содействии Специальной следственной службе (ССС).

По его словам, в течение 10 лет АНК собирал материалы, и готов предоставить их правоохранительным органам. Партия располагает также списками тех полицейских, кто давал ложные показания, списки прокуроров, кто выдвигал ложные обвинения. “Материалов так много, что они полностью доказывают запрограммированность в осуществлении преступлений 1-го марта”,- сказал он.

Помимо этого, как считает Арам Манукян, мера пресечения в виде ареста в отношении Роберта Кочаряна должна оставаться неизменной. По его мнению, защищать такого преступника, как Роберт Кочарян, преступление. “Заверяю вас, в тот день, когда ССС опубликует обвинения хотя бы частично, или те факты, которые легли в основу обвинения, то все те “фейкисты”, высокооплачиваемые адвокаты и СМИ, которые сегодня взялись защищать Кочаряна, заткнуться. Поскольку защищать человека, который осуществлял подобные преступления вместе со своей мафией, мягко говоря, аморально”, - заявил он.

Напомним, что 28 июля суд первой инстанции Шенгавитского района Еревана удовлетворило ходатайство Специальной следственной службы (ССС) Армении об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна сроком на 2 месяца. 26-го июля Роберт Кочарян, по собственному признанию, приехал из-за рубежа специально дать показания в ССС, однако после изменения статуса и предъявления обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, передумал и решил этого не делать. Экс-президент Армении Роберт Кочарян уже после допроса в ССС в интервью телеканалу "Еркир Медиа" заявил, что под государство подложена настоящая бомба, имея ввиду попытку пересмотреть решение Конституционного суда. Как заметил он, ситуация в стране напоминает 37-й год. «Это обвинение первый симптом, что мы на этом пути”, - отметил Кочарян. "Обвинение сфабрикованное, с политическим подтекстом и не имеет ничего общего с реальностью: Это политическое преследование, вендетта, правовой сюрреализм", - сказал Кочарян. По его словам, предъявляя такое обвинение, следствие, тем самым, не признает решение конституционного суда, результаты президентских выборов 2008 года. По его мнению, предпринимаются попытки перекроить историю в угоду политической конъюнктуре. "Настроения "широких слоев населения" пытаются перевести в правовое поле, и получается, что на президентских выборах 2008 года победил набравший 21,5% Левон Тер- Петросян", - отметил Кочарян. Как считает экс-президент, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Как указал Кочарян, он не намерен избегать ответственности, "готов сесть и пойти до конца", поскольку вся его биография связана с Арменией.

Отметим, что на президентских выборах 19 февраля 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проиграла их Сержу Саргсяну. Официальные итоги голосования вызвали недовольство сторонников оппозиционного кандидата. 1-2 марта в результате столкновения митингующих с правоохранителями погибли 10 человек, 200 были ранены.

Нынешний премьер Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна и одним из активных участников акций протеста. Он был объявлен в розыск и летом 2009 года сдался властям. Суд административных районов Центр и Норк-Мараш Еревана 19 января 2010 года приговорил Пашиняна к семи годам лишения свободы за организацию с группой лиц массовых беспорядков. Однако в мае 2011 года он вышел на свободу по амнистии.