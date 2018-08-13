Понедельник, 13 Августа 2018 16:19

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Мгера Маргаряна на пост постоянного представителя Республики Армении при ООН (резиденция - Нью-Йорк). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе президента РА.

Ранее, эту должность занимал Зограб Мнацаканян, который после "бархатной революции" в Армении возглавил армянское внешнеполитическое ведомство.