Понедельник, 13 Августа 2018 16:13

АрмИнфо.Сегодня у здания правительства состоялся очередной пикет сотрудников компании Lydian Armenia, проживающих в общинах, прилегающих к месторождению. По словам специалиста по мониторингу биоразнообразия Lydian Armenia Мхитара Аршакяна, горнорудный проект простаивает 53 дня, за этот период в правительство было направлено 3 письма с призывом прнинять меры против вседозволенностинебольшой группы активистов, заблокировших дороги к месторождению и тем самым остановивших рабочий процесс.

Отметим, что дороги, ведущие к Амулсарскому золотоносному месторождению уже почти 2 месяца перекрыты группой активистов, которые выступают против эксплуатации месторождения. Полиция, при этом, пока не вмешивается.

<Несмотря на наши обращения к правительству, никаких действий не предпринимается>, - подчеркнул в беседе с представителями прессы Аршакян. Следовательно, сотрудники решили вновь попытаться <достучаться> до властей. На этот раз результат долго не заставил себя ждать. Руководитель офиса вице-премьера Тиграна Авиняна - Серж Вараг Сисерян пригласил 6 сотрудников компании в присутствии журналистов на диалог.

Представив ситуацию на месторождении Аршакян озвучил главный вопрос, беспокоящий всех сотрудников Lydian Armenia: <Мы были терпеливы и смиренны в течение 53дней, как и попросил нас премьер во время своего визита в Джермук. Подобная просьба была направлена и к протестующим активистам, однако никаких изменений после этого не последовало. Наше законное право на работу нарушено. Мы трижды направляли письмо в правительство. Не получив какой-либо реакции, вчера нами было принято решение собраться жителями прилегающих общин, являющихся сотрудниками компании, у здания правительства и получить ответ на наш главный вопрос: почему нарушается наше право на работу, и когда мы сможем вернуться на свои рабочие места?>.

Серж Вараг Сисерян призвал набраться терпения до конца месяца, когда будут представлены заключения рабочей группы, проводимой исследования Амулсарского проекта. <Я знаю, что вы ждали достаточно долго, и Ваше право на работу нарушено. Но прошу набраться терпения еще на 15 дней. Уверяю Вас, в конце текущего месяца решение будет принято>, - подчеркнул он. В этом ключе руководитель офиса вице-премьера заверил, что результаты исследований будут объективны, как и последующее за этим решения премьер-министра. <В рабочую группу включен и наш представитель - помощник вице-премьера Микаел Нагапетян. Мы, со своей стороны делаем все возможное для обеспечения нормальной работы исследовательской группы>, - заметил он.

В свою очередь, маркшейдер компании Lydian Armenia Карен Бадалян обратился Сержу Варагу Сисеряну со встречным предложением: <Раз уж мы пошли на уступки все эти 53 дня, то почему протестующие не могут поступить подобным образом на последующие 15 дней, и позволить нам приступить к работе до конца месяца? За это время мы все равно не успеем открыть месторождение, но таким образом люди не лишаться работы и сохранят свои рабочие места>. Вместе с тем геодезист поднял вопрос миграции. В частности, он подчеркнул, что из Саравана, который является приграничной общиной, уже начались выезды сотрудников за границу в поисках заработка. <Я в том числе, если вопрос не будет решен, намерен мигрировать из страны>, - подчеркнул К.Бадалян. Руководитель офиса вице-премьера заверил, что на предмет сохранения рабочих мест сегодня же поговорит с исполнительным директором Lydian Armenia Айком Алояном. <Результаты обсуждения будут известны сегодня же>, - подчеркнул он.

В завершение помощник вице-премьера по юридическим вопросам Ваге Даниелян добавил, что исследования рабочей группы охватят абсолютно все месторождения, эксплуатирующиеся на территории Армении. <Ваша работа не приостановлена государством, а исключительно несколькими лицами, которые придерживаются мнения, что Амулсарский проект содержит экологические и здравоохранительные риски. Теперь, по решению премьера, была создана рабочая группа, которая определит насколько беспокойство определенных общественных слоев соответствует действительности, и если есть риски, то каким образом их можно свести к нулю. Это также исходит из правительственной программы и его интересов, которые преследуют цель - исключить всякого рода злоупотребления в горнодобывающей сфере>, - заключил он.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении