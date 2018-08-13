Понедельник, 13 Августа 2018 15:56

АрмИнфо.. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе встречи с послом Японии в РА Джуном Ямадой отметил важность расширения и углубления армяно-японского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, Григорян в этом контексте особо выделил сферу информационных технологий.

В свою очередь Ямада заметил, что между Арменией и Японией много общего, особенно это проявляется в уважении, которую в двух странах проявляют к собственной истории и культуре. На встрече стороны коснулись японских инвестиций в армянскую экономику и перспектив двустороннего экономического взаимодействия.

Вице-премьер рассказал о преимуществах ведения бизнеса в Армении и благоприятной атмосфере, и отметил, что Япония должна рассматривать РА не только в качестве отдельного рынка, но и как ворота на рынки других стран-членов Евразийского экономического союза.

Японский дипломат заверил, что расскажет руководству своей страны о привлекательной инвестиционной среде в Армении, и не пожалеет усилий для развития армяно-японских отношений в ходе пребывания на этом посту.