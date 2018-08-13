Понедельник, 13 Августа 2018 15:04

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян, находящийся с визитом в Москве, провел двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Тоноян поблагодарил Шойгу за идею создания Армейских международных игр. "Мы благодарны за приглашение посетить завершающую фазу игр. Большое спасибо за эту возможность - вообще, за идею создания Армейских игр. Отличие Армейских игр этого года в том, что географический охват такой большой, и Армении удалось принимать один из конкурсов", - сказал он. Ин в этом контексте напомнил, что в Армении в этом году проходил конкурс "Воин Содружества", в котором одержала победу команда из Казахстана.

Министр оборон выразил убеждение, что это очень важные игры. И являются наилучшими на международном уровне с точки зрения боевой подготовки. "Я считаю, что мы будем продолжать и постараемся принимать более сложные конкурсы. В следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках игр", - сказал армянский министр.

В свою очередь Шойгу поблагодарил своего коллегу за достойную организацию конкурса на территории Армении и напомнил, что в ходе встречи им предстоит многое обсудить. "У нас есть много вопросов, которые нам следует обсудить - и по военному, и по военно­техническому сотрудничеству, и в плане проведения совместных мероприятий, и в рамках ОДКБ. Я думаю, что у нас сегодня для этого сегодня есть прекрасная возможность", - подчеркнул российский министр.

Как сообщают российские СМИ, стороны обсудили вопросы, связанные с совместными программами в рамках ОДКБ и будущей гуманитарной операции Еревана в Сирии.