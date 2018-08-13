Понедельник, 13 Августа 2018 15:00

АрмИнфо. Минобороны Армении рассчитывает в 2019 году расширить свое присутствие на Армейских международных играх.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, об этом сообщил журналистам глава военного ведомства Армении Давид Тоноян.

"Армейские международные игры - это наилучшая форма боевой подготовки на международном уровне. Мы попытаемся участвовать в следующем году и в других конкурсах, прежде всего, нас очень интересует "Авиадартс"", - сказал Тоноян.

По его словам, в этом году Армения принимала конкурс "Воин Содружества", но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.

Также Тоноян сообщил, что перед финальным заездом "Танкового биатлона" он встретился с председателем Федерации военно-тактических игр, известным комиком и шоуменом Михаилом Галустяном. "Мы обсудили развитие военно-тактических видов спорта и решили, что будем перенимать опыт Федерации для развития этих дисциплин в Армении", - добавил Тоноян.