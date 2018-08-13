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АрмИнфо. Минобороны Армении рассчитывает в 2019 году расширить свое присутствие на Армейских международных играх.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, об этом сообщил журналистам глава военного ведомства Армении Давид Тоноян.
"Армейские международные игры - это наилучшая форма боевой подготовки на международном уровне. Мы попытаемся участвовать в следующем году и в других конкурсах, прежде всего, нас очень интересует "Авиадартс"", - сказал Тоноян.
По его словам, в этом году Армения принимала конкурс "Воин Содружества", но в следующем году республика рассчитывает провести у себя и другие состязания в рамках АРМИ.
Также Тоноян сообщил, что перед финальным заездом "Танкового биатлона" он встретился с председателем Федерации военно-тактических игр, известным комиком и шоуменом Михаилом Галустяном. "Мы обсудили развитие военно-тактических видов спорта и решили, что будем перенимать опыт Федерации для развития этих дисциплин в Армении", - добавил Тоноян.
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|Армения проявляет интерес к "Авиадартсу"
|Алиев и на V Саммите глав государств прикаспийских стран не обошел стороной тему Карабаха, в очередной раз обвинив Армению в "оккупации"
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|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения азербайджанской стороны о ранении военнослужащего ВС АР
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|Путин и Назарбаев считают проблемной ситуацию вокруг генсека ОДКБ
|Премьер: Все субъекты хозяйствования в Армении освобождены от коррупционных обязательств, и должны думать только в направлении развития
|Опытный дипломат похвалил внешнеполитическую линию нового правительства Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Брат бывшего главы парламента и экс-премьера Армении Овика Абрамяна – Генрик Абрамян - арестован
|С октября 2018 года в Армении будет внедрена школьная система абонементов для бесплатного посещения культурных учреждений
|Конгрессмен призвал президента США перестать игнорировать исторические факты и признать Геноцид армян
|Никол Пашинян предупредил глав общин: без эффективной работы, не будет желаемой поддержки
|Никол Пашинян: За избирательную взятку будем ловить и сажать. Потом не говорите, что это политическое преследование
|Давид Тоноян: Соглашение о поставках российского вооружения в рамках кредита в $100 млн будет выполнено
|Пашинян: Айк Марутян - прекрасная кандидатура на пост мэра Еревана
|Партия "Наследие" призывает власти Армении оправдать Шанта Арутюняна
|Таджикистан поддерживает позицию Азербайджана по Карабахскому конфликту
|Директору клуба "Варда" предъявлено обвинение в убийстве 28-летнего молодого человека
|Никол Пашинян: Наша команда создаст возможность, чтобы народ благоустраивал свою страну
|Первый вице-премьер Армении и посол Японии в РА обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Делегация во главе с министром обороны Армении отбыла в Москву
|Прекращены депутатские полномочия Вардана Бостанджяна от фракции "Царукян"
|Адвокаты Манвела Григоряна подали кассационную жалобу
|Следственный орган обратился в суд с ходатайством взять под арест брата бывшего премьера Армении
|Сестра депутата Самвела Фарманяна обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах - она объявлена в розыск
|Украденная в России картина Айвазовского оказалась в распоряжении семьи бывшего президента Армении - следствие выясняет
|"Наследие" примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана
|В Арцахе обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере нацбезопасности
|Адвокат Юрия Хачатурова просит апелляционный суд отменить решение суда первой инстанции об аресте
|Решение об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна будет обнародовано 13 августа
|Пашинян: Быть рядом с инвестором - единственно верный путь содействия развитию приграничных общин
|В Ереванском суде первой инстанции произошли кадровые изменения
|Никол Пашинян призвал российских коллег адаптироваться к новой ситуации в Армении
|В правительстве Армении обсуждили финансируемые USAID проекты
|Совет попечителей фонда страхования военнослужащих пересмотрел сроки обеспечения компенсаций
|ACBA-Credit Agricole Bank финансирует программу оснащения регионов Армении источниками чистой энергии
|В Апелляционном уголовном суде Еревана стартовало рассмотрение апелляционной жалобы об изменении меры пресечения Роберту Кочаряну
|Никол Пашинян: Мы не намерены и далее терпеть грабеж со стороны чиновников
|В офисе Beeline состоялась встреча с организаторами Summer Business School 2018
|Осужденный ранее в США новый зампредседателя Комитета госдоходов все же распрощался с должностью
|СНБ Армении и посольство Соединенного Королевства в РА договорились углубить сотрудничество правоохранительных органов двух стран
|Власти Армении обратились во Всемирный банк за содействием в вопросе возвращения в страну незаконно вывезенного капитала
|Рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на арест Роберта Кочаряна продолжится сегодня
|СНБ Армении возбудила уголовное дело в связи с поставками в Министерстве обороны республики
|Банк ВТБ (Армения) назначил именную стипендию лучшему студенту Ванадзорского госуниверситета
|Посол ИРИ: Армения, будучи единственной христианской страной - соседом Ирана, является его самым дружественным и верным партнером
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