Понедельник, 13 Августа 2018 14:49

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии V саммита глав государств прикаспийских стран не обошел стороной и нагорно-карабахский конфликт, в очередной раз назвав Армению "оккупантом".

Алиев заверил, что Азербайджан вносит весомый вклад в укрепление региональной стабильности и безопасности. "Большой угрозой региональной безопасности является оккупационная политика, проводимая Арменией против Азербайджана", - заверил он. При этом азербайджанский лидер "запел старую песню" об оккупации азербайджанских территорий, о беженцах и невыполнении резолюций Совбеза ООН.

"Армения пытается проводить политику незаконного заселения на оккупированных территориях. Нагорный Карабах и расположенные вокруг него 7 других оккупированных районов являются исторической исконной азербайджанской землей, и нагорно- карабахский конфликт должен найти свое решение в рамках территориальной целостности Азербайджана, признанной всеми странами мира", - заявил Алиев.