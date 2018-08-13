Понедельник, 13 Августа 2018 14:39

АрмИнфо. В рамках уголовного дела, расследуемого в Тавушском следственном управлении Следственного комитета (СК) Армении, арестован сотрудник отделения "Иджеван" фонда "СОС детские деревни", по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику.

Как сообщает пресс-служба СК РА, по предварительным данным, в районе 17:00 18-го марта 2018 года в мастерской отделения "Иджеван" благотворительного фонда "СОС детские деревни" по отношению к несовершеннолетнему воспитаннику детской деревни 2003-го г.р. были совершены развратные действия.

В результате предпринятых неотложных следственных, процессуальных и иных действий выявились ряд обстоятельств инцидента, личность подозреваемого - сотрудника отделения "Иджеван" фонда "СОС детские деревни". Последний был арестован.

Были добыты сведения о подобных действиях указанного лица и в отношении других воспитанников. Предпринимаются меры по выяснению обстоятельств дела, предварительное следствие продолжается.