Понедельник, 13 Августа 2018 14:35

АрмИнфо. В Минобороны Армении отреагировали на сообщения азербайджанской стороны о ранении военнослужащего ВС АР.

"В ответ на азербайджанские провокации в направлении Нахиджевана, ВС Армении вчера открыли огонь. В результате не исключаем потерь в азербайджанских ВС", - написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Ранее, азербайджанские СМИ со ссылкой на Минобороны АР сообщили, что в результате нарушения режима прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Нахиджевана 12 августа ранение получил военнослужащий Самит Адалят оглу Исрафилов. При этом азербайджанская сторона возложила всю ответственность за инцидент на армянскую сторону.