Понедельник, 13 Августа 2018 11:29

АрмИнфо. Для возобновления переговорного процесса по карабахскому урегулированию может потребоваться определенный подготовительный этап. Об этом заявил накануне в беседе с журналистами премьер- министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Тавушскую область республики.

"Мы уже заявляли, что готовы к любому сценарию развития событий, в том числе, к возобновлению переговоров (по Карабаху - ред.), но думаю, мы все понимаем, что для переговорного процесса, особенно, в нынешней политической обстановке, необходим определенный подготовительный этап, нужны определенные предпосылки", - сказал Пашинян.

Помимо этого, как подчеркнул премьер, армянское правительство выразило политическую готовность к продолжению переговорного процесса по Карабаху - в конструктивном русле - в рамках взятых политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении.

Глава армянского правительства сообщил также, что пока нет никаких новостей по поводу его возможной первой встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.