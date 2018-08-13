Понедельник, 13 Августа 2018 11:27

АрмИнфо. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсалтан Назарбаев обсудили вопрос, связанный с генсеком ОДКБ.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, Назарбаев в ходе встречи с Путиным, который прибыл в Казахстан для участия в Пятом каспийском саммите, в частности сказал: "Наши двусторонние отношения развиваются по всем направлениям. У нас будет ещё межрегиональная встреча в Петропавловске в этом году, ещё встреча, по-моему, в Душанбе - СНГ. На всех этих встречах мы отдельно обговариваем двусторонние отношения, встречаемся - это помогает решать все вопросы. Но из всех тех, которые нам надо обсудить, это, конечно, вопрос генсека ОДКБ, который стал сейчас проблемой. Экономическая связь в рамках ЕАЭС и двусторонняя развиваются по восходящей, за что я благодарен Вам и Правительству России".

В свою очередь, Путин, коснувшись широких отношений в рамках ОДКБ, ЕАЭС, констатировал, что в этих направлениях большая повестка, большая программа. "Есть и вопросы проблемного характера, об одной из этих проблем сейчас только Вы упомянули применительно к ОДКБ. Но что касается двусторонних отношений, то товарооборот растёт, крупные проекты, о которых мы говорим и которые поддерживаем, развиваются: это и "Байтерек", и другие программы, это сотрудничество в сфере энергетики и транспорта", - резюмировал российский лидер.

Напомним, что генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян, ныне находящийся под арестом на 2 месяца и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск.

2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия.

Официальный Ереван предложил коллегам из ОДКБ рассмотреть возможность заменить кандидатуру генсека ОДКБ от Армении в связи с уголовным преследованием Юрия Хачатурова.