Понедельник, 13 Августа 2018 11:18

АрмИнфо. В создание пивоваренного завода в армянском городе Дилижан за последний год было инвестировано $5 млн. Об этом было сообщено премьер-министру Армении Николу Пашиняну в ходе посещения им предприятия.

Как передает пресс-служба правительства РА, на заводе, оснащенном современным оборудованием, в настоящее время трудятся 120 человек, чья средняя заработная плата составляет 90 тысяч драмов. Часть произведенной продукции реализуется на внутреннем рынке республики, другая часть экспортируется в Российскую Федерацию. Планируется расширение объемов производства, в связи с чем предусмотрено создание 40-60 новых рабочих мест.

Премьер-министр РА отметил, что правительство страны заинтересовано в развитии предпринимательства, в расширении инвестиционных программ компаний. По словам Никола Пашиняна, исполнительный орган своей деятельностью, в том числе, и политикой в сфере налогового администрирования, будет содействовать производственным компаниям, их прогрессу, чтобы в стране создавались новые рабочие места и выплачивались налоги в государственную казну. Премьер отметил, что отныне все субъекты хозяйствования освобождены от коррупционных обязательств и должны думать только в направлении развития. В то же время, глава правительства подчеркнул важность релизации последовательных шагов в направлении повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Он выразил убеждение, что это будет способствовать росту объемов экспорта.