Воскресенье, 12 Августа 2018 02:06

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол, бывший замминистра иностранных дел Армении, карьерный дипломат Арман Навасардян выразил свое полное удовлетворение проводимой новым правительством страны внешнеполитической линии. На встрече с журналистами Навасардян отметил, что многовекторной внешней политике Армении нет альтернативы и она нынче проводится довольно грамотно.

Дипломат выразил убеждение, что не стоит драматизировать последние события в армяно-российских отношениях, связанные с заявлением Сергея Лаврова. Он признал, что имела место ассиметричная реакция российского внешнеполитического ведомства по поводу внутриполитических процессов в стране из-за проблем информированности, однако уровень армяно-российских отношений остался неизменным. Он подчеркнул наличие различных «родственных» сил как в Армении, так и в России, а также внешних сил, которые стараются сегодня вбить клин в эти союзнические отношения, которые полностью исходят из интересов Армении и России.

Навасардян похвалил правительство Никола Пашиняна и за западный вектор внешней политики, выразив уверенность, что в и отношении Запада Армения ведет сбалансированную правильную внешнюю политику. В этом ключе дипломат отметил важность предстоящего участия Пашиняна на предстоящем в сентябре заседании Генассамблеи ООН, назвав этот визит предопределяющим для дальнейшей выверки внешнеполитических шагов страны.

Как известно, армянская дипломатия и организации диаспоры через лоббистские структуры Конгресса США стараются организовать встречу Пашиняна с президентом Трампом. Это важно и с точки зрения последних событий в отношениях между США и Ираном, так как последний является важным торгово-экономическим партнером Армении. В этом ключе Навасардян выразил убежденность, что несмотря на возврат к жесткой санкционной политике в отношении ИРИ, США продолжат мягко реагировать на армяно-иранские связи, как они делали это и ранее. «США с пониманием относятся и к нашим связям с Ираном, поскольку Армения, будучи в блокаде, просто не может не поддерживать отношений с Ираном. Не думаю, что здесь будут серьезные изменения», - сказал Посол.

Говоря о карабахской проблеме, дипломат исключил возможность возобновления войны, которая не выгодна как внешнеполитическим игрокам, так и самому Азербайджану. Тем не менее, он негативно отнесся к отсутствию на сегодняшний день серьезных предпосылок к мирному урегулированию конфликта, подчеркнув что пока удержанию статуса-кво нет альтернативы.

Рассматривая внутриполитические реалии в стране, Арман Навасардян счел арест второго президента страны Роберта Кочаряна ярким примером борьбы государства с бандитской, криминально-олигархической системой, борьбы, которая могла бы стать примером для многих стран мира. Отличным примером он назвал и сам процесс осуществления в стране кардинальных перемен через бархатную революцию, не потребовавшую ни капли крови. По его словам, в стране сегодня работают серьезные реваншистские группы, которые пытаются дискредитировать эти демократические процессы, прибегая к помощи и внешних сил. Тем не и менее, Навасардян выразил уверенность, что эти контрреволюционные силы не достигнут поставленной цели.