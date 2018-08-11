Суббота, 11 Августа 2018 23:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 13 августа текущего года будут обесточены: в городе Ереван:

10?00-16?00жилые дома5, 6, 7, 9, 10-16 на 11-ой улице Нубарашена, 4, 6, 6/1, 6А, Б 26/5, 33, 35/1, 35/2 на ул. Арцаха, жилые дома 26/5, 29/3, 33, 35/1, 35/2на Тбилисском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 126, 126/1, 126/2, 128А на ул. Саркавага, собственные дома 26-30 на 4-ом переулке, 3-126 на 5-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 29/3 на Тбилисском шоссе; жилые дома 47, 47/, 49, 49/1 на ул. Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10/1 на ул. Зарубяна, жилой дом 2 на ул. Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 29, 31 на ул. Багратуняц, 5/2 на 11-ой улице Верин Шенгавита, 10-ая улица Верин Шенгавита, жилые дома 26 на ул. Манташян, 12, 17 на ул. Г.Нжде, жилые дома 137-143, 164-167 в кв. "А-1" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подьезд 2 жилого дома 15 на ул. Андраника;

в Араратском марзе:

10?00-14?00частично села Лусашох, Армаш, Нор Харберд;

10?30-16?00частично село Ншаван;

11?00-15?00 частично село Азатаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-16?00 частично села Агавнадзор и Кармрашен;

в Котайкском марзе:

10?30-16?00 молочный комплекс и квартал "Джрарат", жилые дома 53-65, 68, 69, 72-79, 82, 84-95, 217-229, 241-243 и домики в микрорайоне, прилегающие производственные территории и общественные абоненты в городе Раздан;

в Лорийском марзе:

10?00-16?00 села Ехегнут, Дебед, Дзорагюх, Дзорагетаван, Антарамут, Ваагни;

в Ширакском марзе:

10?00-16?00частично село Какавасар в Ашоцком регионе; частично село

Саракап в Анийском регионе, села Бердашен, Дзоракерт, Арденис,

Агворик в Амасийском регионе;

в Сюникском марзе:

09?20-11?20 1, 2, 3 жилые дома 1, 2, 3 в квартале "Барикаван" в городе Каджаран;

11?00-14?00 частично улица Сюник в городе Горис;

11?00-15?00 частично село Карашен;

11?00-16?00 частично село Спандарян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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