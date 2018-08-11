Суббота, 11 Августа 2018 22:38

АрмИнфо. Суд удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы (ССС) и в качестве меры пресечения избрал арест в отношении родного брата бывшего главы парламента и экс-премьер Армении Овика Абрамяна – Генрика Абрамяна.

Как сообщили АрмИнфо в ССС, 7 августа Служба национальной безопасности Армении задержала Генрика Абрамяна по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Арсенал был спрятан на заброшенном предприятии в родном селе Абрамянов – Мхчан. Предприятие фактически принадлежит брату подследственного, бывшему спикеру и экс-премьеру Овику Абрамяну.

Обнаружены винтовки, в тем числе и снайперские с оптическим прицелом, ручные пулеметы, пистолеты, карабины и другое огнестрельное оружие. Следственные органы подозревают, что это оружие может быть причастно к расстрелу демонстрантов в рамках дела «1 марта 2008 года».