Суббота, 11 Августа 2018 22:18

АрмИнфо. Министерство культуры Армении нашло способ стимулирования интереса у школьников в отношении к посещению музеев.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры, глава ведомства Лилит Макунц сегодня провела встречу с директорами подведомственных министерству музеев, в ходе которой представила общие принципы и необходимость внедрения школьной системы абонементов. По ее словам, внедрение школьной системы абонементов нацелено на стимулирование связи между учебными заведениями и очагами культуры. "Ребенка, как минимум, с 6 лет необходимо учить посещать культурные учреждения по принципу свободного выбора - без какого-либо принуждения, а правительство, в свою очередь, для каждого школьника готово обеспечить возможность бесплатного посещения, по меньшей мере, 3 культурных учреждений", - заявила Макунц.

Новая система будет внедрена с октября 2018 года - после уточнения числа учеников школ Армении, поскольку абонементы, предоставляемые на бесплатное единичное посещение 3 культурных учреждений (театр, музей или галерея, концертный зал) будут выпущены в соответствии с точным числом школьников.