Суббота, 11 Августа 2018 20:03

АрмИнфо. "Прежняя логика больше не будет срабатывать, когда давали денег, потом требовали голоса на выборах. Чем эффективнее будет работать община, тем эффективнее будет поддержка правительства", - заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с главами общин Тавушской области.

По словам премьера, впредь правительство, прежде чем субсидировать общину, будет выяснять, как расходуются предоставленные средства. "После революции во многих общинах выявляются странные злоупотребления, когда глава общины устраивает на работу охранниками, шоферами, непонятно кем, всю свою родню", - заявил он, добавив, что данные действия нанесли урон бюджету в миллионы и миллионы драмов.

С учетом этого, как указал глава правительства, пока эти проблемы не будут решены, нет смысла субсидировать общины.