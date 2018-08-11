Суббота, 11 Августа 2018 17:04

АрмИнфо. Армянская сторона не получала <признаков> того, что соглашение о поставках российского вооружения в рамках кредита в 100 млн долларов не будет выполнено. Об этом накануне в Москве в интервью Радио Азатутюн заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

<Было бы неправильно мне давать комментарии, тем более относительно

различных публикаций в СМИ. Но могу сказать, что те договоренности,

которые у нас есть с Российской Федерацией, будут с обеих сторон

выполнены, - отметил Тоноян и добавил: - Во всяком случае, мы не

получаем признаков того, что это не будет сделано>. В конце июля глава МИД России Сергей Лавров, комментируя арест второго президента Армении Роберта Кочаряна и выдвижение обвинения против генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова в рамках дела о событиях 1-го марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от политического преследования своих предшественников. За этим заявлением последовала объемная статья в российском <Коммерсанте> о том, что события в Армении и ситуация вокруг генсека ОДКБ вызвали раздражение Москвы и под вопросом оказались согласованные ранее поставки оружия Армении в рамках нового российского кредита на 100 млн долларов.

Однако заместитель министра обороны России Александр Фомин на прошлой неделе в Армении опроверг эту информацию, добавив, что все идет согласно предварительной договоренности. <Это некорректная информация, я это не подтверждаю>, - заявил российский генерал, отвечая на вопрос Радио Азатутюн. В ответ на вопрос о том, какая у него есть информация по кредиту, Фомин сказал: <Все работает>.