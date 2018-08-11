Суббота, 11 Августа 2018 16:34

АрмИнфо. "Гражданский договор" обсуждает формат участия в выборах Совета старейшин Еревана. Об этом в беседе с журналистами сообщил премьер-министр Никол Пашинян в ходе визита в Тавушскую область Армении.

"Возможно, "Гражданский договор" примет участие в составе блока, но возможно и то, что это будет не "Елк", а другой блок. Безусловно, то, что мы выдвинем своего кандидата", - сказал он.

Касаясь кандидатуры Айка Марутяна на пост мэра Еревана, премьер отметил, что это прекрасная кандидатура. "Айк Марутян - блестящий общественный деятель, менеджер, и все убедятся в этом в ходе предвыборной кампании", - сказал премьер. Напомним, что 29 июля по итогам заседания правления партии "Гражданский договор" актер Айк Марутян, более известный как "Каргин Айко" был выдвинут кандидатом на пост мэра Еревана от ГП. Об этом сообщил депутат Национального Собрания, член партии "Гражданский Договор" и бывший член Совета старейшин Еревана Ален Симонян.

Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА"). Накануне о своем желании принять участие в выборах в Совет старейшин армянской столицы заявила также партия "Наследие", который впоследствии изберет мэра столицы Армении, сообщает пресс-служба партии.