Суббота, 11 Августа 2018 16:26

АрмИнфо.Партия "Наследие" требует оправдать и освободить Шанта Арутюняна.

Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой партии, приветствуя осуществленные и осуществляемые новой властью шаги для освобождения политзаключенных, партия "Наследие" обращает внимание исполнительных и судебных органов на оправдание Шанта Арутюняна, признанного политзаключенным армянскими и международными правозащитными организациями.

"Призываем немедленно предпринять шаги для оправдания Шанта Арутюняна и его освобождения, поскольку отмена принятого в отношении него прежними властями судебного решения станет еще одним важным шагом на пути построения правовой Армении", - отмечается в заявлении партии.

Отметим, что 31 октября 2013 года лидер партии <Цегакрон> Шант Арутюнян начал сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване, а 5 ноября организовал <Шествие масок>, которое было посвящено международному дню Гая Фокса. <Шествие масок>, считавшееся частью инициативы, называемой <Революцией ценностей>, было нарушено полицией, произошли столкновения, Шант Арутюнян и 40 его единомышленников были арестованы. Часть из них позднее освободили, а Шанта Арутюняна с четырнадцатью единомышленниками по решению суда первой инстанции административных районов Кентрон и Норк-Мараш Еревана от 17 октября 2014 года приговорили к лишению свободы. Арутюнян был приговорен к 6 годам лишения свободы.