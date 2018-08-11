Суббота, 11 Августа 2018 14:23

АрмИнфо - Turan: Азербайджан благодарен Таджикистану за поддержку позиции Баку в вопросе урегулирования Карабахского конфликта. Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу по итогам переговоров с президентом Таджикистана Имомали Рахмоном в Баку.

B совместном заявлении президентов Азербайджана и Таджикистана, подписанном по итогам переговоров Алиева и Рахмона отмечено, что конфликт должен быть урегулирован в соответствии с известными резолюциями Совета Безопасности ООН, решениями ОБСЕ, в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана.

"От имени всего азербайджанского народа хотел бы выразить благодарность за такую справедливую позицию. Это и дружественная позиция, это и справедливая позиция", - сказал Алиев.

B ответном слове Рахмон сказал, что состоялся обмен мнениями по процессам, протекающим на Южном Кавказе. "Мы выражаем твердую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм и критериев. По нашему убеждению, политико-дипломатический диалог - самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах", - отметил он.