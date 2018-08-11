Суббота, 11 Августа 2018 14:11

АрмИнфо. В воскресенье, 12 августа, главы пяти стран, берега которых на стыке Азии и Европы омывает Каспийское море, должны подписать итоговый документ о правововом статусе Каспия. К этому событию Казахстан, Россия, Азербайджан, Туркменистан и Иран шли со времен распада Советского Союза. За это время прошло четыре саммита прикаспийских государств и более 50 заседаний специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

История Каспийского моря и детали определения его правового статуса - в материале корреспондента Tengrinews.kz Павла Атоянца.

Озеро-море, связывающее Европу и Азию

Каспий - крупнейший в мире бессточный солоноватоводный бассейн. Из-за своих размеров и солености воды его относят к морю. Но в то же время водоем классифицируется как самое большое в мире озеро.

Каспийское море лежит на 28 метров ниже уровня океана. Общая длина береговой линии составляет 7 000 километров. Более 6 100 километров находились в пределах СССР до его распада. Считается, что Каспийское море служит связующим звеном между Европой и Азией.

Длина Каспия, по разным данным, составляет от 1 030 до 1 200 километров, средняя ширина - 320 километров, средняя глубина - 180 метров.

По данным авторов книги "Рыбы Каспийского моря", общая площадь моря до 1929 года составляла 422 тысячи квадратных километров, и тогда было больше Черного и Балтийского моря. К 1969 году сократилась до 371 тысячи квадратных километров, а еще спустя 10 лет у него был самый низкий уровень за все время. На северных берегах разразилась засуха, поэтому в 80-х пришлось перекрыть залив Карабогаз-Гол. После этого уровень моря стал стабильно подниматься. В 1992 году Карабогаз-Гол снова открыли. А в 1995 году Каспий вдруг прекратил подъем.

В Каспийское море впадают крупные реки - Волга, Урал, Эмба, суммарный сток которых составляет около 88 процентов всего годового стока речных вод в Каспий. Каспийское море - природная кладовая минерального сырья, поставщик морских деликатесов и превосходное место для отдыха.

По волнам истории

Каспийское море считается потомком древнейшего океана Тетис. Задолго до нашей эры оно соединялось с Черным морем и по высохшему к настоящему времени Узбою (древнее русло Амударьи) в него вливались воды Средней Азии. Название "Каспий" восходит к древним племенам каспиев (коневодов), населявших правый берег самой крупной реки Закавказья - Куры в I веке до н.э. В то же время известно более 70 альтернативных названий Каспийского моря. К примеру, китайцы называли Каспий "Сихай" (то есть "Западное море"), турки - Кучук-Дениз, татары - Аг-Дениз, русские в X-XIII веках - Хвалынским, по названию народа, жившего в устье Волги.

Упоминания о Каспийском море содержится и в работах географов и писателей античного мира. Гомер в VII веке до н.э говорил о том, что река Маныч была проливом, по которому из Черного моря можно было проникнуть в Каспийское море.

Гекатей Милетский (550-480 годы до н.э.) писал, что Каспийское море распространяется далеко на север и соединяется с "замерзшим" океаном.

Аристотель (384-322 годы до н.э.) считал, что между Черным и Каспийским морями существуют подземные связи, но его предположение оказалось ошибочным. На карте, приводимой Аристотелем, Амударья и Сырдарья впадают в Каспийское море.

Геродот, в живший в V веке до н.э. первый определяет Каспий, как изолированное от океана море и выводит соотношение его ширины к длине как 1:6, что очень близко к действительности.

Позже Каспийским морем интересовались арабские географы. Они изображали Каспийское море круглым и продолговатым.

Считается, что Каспийское море отделилось от Черного моря в результате поднятия земной коры в конце неогенового периода.

Через Каспий в Индию

В середине XVI века были открыты судоходные пути через Каспий в Персию и оттуда в Индию.

Следующий этап развития судоходства пришелся на начало XVIII века, когда в 1713 году по указанию Петра I было начато изучение гидрографии Каспийского моря. Позже, боясь захвата берегов Каспийского моря Турцией, в мае 1722 года Петр I лично выехал на Каспийское море. Русские войска заняли города Баку, Решт.

Подводные богатства

В Каспии обитают 80 процентов всех осетровых, но все же главные его богатства - нефть и газ. Нефтяные месторождения на озере-море начали разрабатывать в 1949 году. Первым месторождением углеводородов, которое было введено в промышленную разработку, стало месторождение Нефтяные Камни в Азербайджане. В ноябре 1965 года танкер "Джебраил" с первой казахстанской нефтью отправился из порта-города Шевченко в Волгоград.

Авторы учебника "Морское право и внутриконтинентальные государства" А.А. Салимгерей, Т.К. Ерджанов, М.А. Сарсембаев считают, что СССР и Иран не рассматривали минеральные ресурсы Каспия объектом совместного владения. Фактически, они его разделили, хотя официально в соглашениях между странами об этом ничего не говорится. Линия от Астара до Гасан-Кули была той границей, которая разделяла советскую и иранскую части Каспийского моря. Иранские суда были не вправе пересекать эту линию на северной части Каспия. Почти все пространство Каспия находилось под юрисдикцией СССР.

С распадом Советского Союза каспийские нефтяные и газовые запасы, доставшиеся постсоветским республикам при территориальных разделах по национальным секторам, распределились неравномерно (таблица 1). Самыми привлекательными для крупных иностранных инвесторов оказались Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.

С момента начала разработки первого месторождения в 50-х годах XX века, в шельфовой зоне Каспия на территории всех пяти прикаспийских государств, расположенных вдоль его побережья, были обнаружены десятки структур, предположительно содержащих нефть и различающихся не только размерами прогнозируемых запасов, но также глубинами залегания продуктивных горизонтов, качеством содержащегося в них сырья.

В пределах шельфа Каспийского моря по состоянию на 2014 год были начаты крупномасштабные работы поисково-геологического и эксплуатационного характера в российском, азербайджанском, туркменском и казахстанском секторах. В Азербайджане большие надежды возлагаются на структуры Азери, Шах-Дениз, Чираг, Гюнешли, в Казахстане, помимо Кашагана, перспективными в отношении нефтегазоносности считаются такие структуры, как Актоты, Кайран, Каламкас, Тюбкараган, Курмангазы, Жамбыл, Исатай, Абай и другие.

Кашаган

30 июня 2000 года скважиной "Восток-1" в северной части Каспия было открыто месторождение Кашаган, которое, как об этом сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, стало самым грандиозным событием за последние 50 лет в сфере мировой энергетики.

Месторождение расположено 80 километрах к юго-западу от Атырау. Занимает площадь более 3 300 квадратных километров. Общие нефтяные запасы Кашагана составляют 38 миллиардов баррелей, из них извлекаемые - около 10 миллиардов баррелей, запасы природного газа - более одного триллиона кубометров. В проекте принимают участие "Казмунайгаз", Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Total, Inpex и CNPC. Эксперты относят месторождение к категории особо сложных структур, продуктивные горизонты которого залегают на глубине 4 000-4 500 метров, где находятся под воздействием аномально высокого давления и температуры. Проект освоения месторождения Кашаган стал одним из самых масштабных и сложных в мире.

Как делили Каспий

Бассейн Каспийского моря - геополитическая территория, на которой сходятся интересы не только пяти прикаспийских государств, но и других заинтересованных стран. Причиной тому - огромные запасы углеводородного сырья, разведанные и предполагаемые. Нефтяные корпорации проявили исключительно высокую активность в создании совместных предприятий и инвестировании нефтегазовых проектов в Казахстане, Азербайджане и Туркменистане.

Когда распался Советский Союз, возникновение новых независимых государств повлекло за собой множество различных проблем. Среди них одна из важных - статус Каспия. Как отмечает Б. Абдыгалиев Б в статье "Каспийский узел: нефть и геополитика", возникла неопределенность даже в таком в вопросе, какие именно страны входят в Каспийский регион, только ли прибрежные государства, или же можно включить сюда также все Закавказье и Центральную Азию как территории, по которым будут пролегать транспортные коммуникации, без которых невозможно использование богатств Каспия.

В 1992 году между каспийскими государствами начался переговорный процесс. В итоге первоначально сложились три концептуально различных подхода к разрешению проблемы.

«Первый подход заключался в том, что Каспий должен быть морем общего пользования на основе кондоминиума, который будет распространяться на все виды природных ресурсов. Каждое каспийское государство будет располагать узкой прибрежной полосой и в этих пределах обладать исключительными правами на разведку и разработку дна моря и его минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы вне узкой прибрежной полосы должны находиться в совместном владении.

Второй подход предлагал разделить акваторию, воды, дно и недра на национальные секторы. Это вариант так называемого "жесткого" раздела.

Третий же подход стал промежуточным между первым и вторым подходами. Дно и ресурсы дна должны разделяться между всеми каспийскими государствами на секторы, в пределах которых стороны будут обладать исключительными правами на ведение разведки и разработки природных ресурсов. Что касается биологических ресурсов моря, пользования водами Каспия в целях судоходства, рыболовства, сотрудничества в области охраны природной среды и других видов деятельности, то предлагалось установить территориальные воды согласованной ширины, рыболовные зоны, находящиеся под национальными юрисдикциями. Остальную часть моря предлагалось открыть для свободного судоходства и рыболовства», - писал в статье "Каспийский узел: нефть и геополитика" Абдыгалиев.

Прикаспийские страны в той или иной мере согласились с концепцией раздела Каспия, но оставались такие принципиальные вопросы, как: "Что делить, только дно или же дно, толщу и поверхность воды", Как делить: "По срединной линии, на 20-процентные национальные сектора или иным образом", "Необходимы ли государственные границы на море?".

Сдвигом стало подписание главами Казахстана и России 6 июля 1998 года в Москве соглашения о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование. Тогда же Москва предложила разграничить дно Каспия по "модифицированной срединной линии" в интересах всех участников, согласно пропорциональной протяженности их береговой линии. Иными словами, подразумевалось поделить зоны с точки зрения перспективных нефтегазовых месторождений. Что касается акватории, то она должна была оставаться доступной для всех пяти прикаспийских государств.

При решении вопроса таким образом, России бы досталось примерно 19 процентов каспийского дна, Казахстану - 29 процентов, Азербайджану - около 20 процентов. Тогда Иран и Туркменистан оказывались бы в наименее выгодном положении, получив по 14 и 17 процентов "каспийского пирога". Иран был категорически против такого расклада, и предложил поделить дно Каспия на 5 равных частей. На тот момент иранцы уже провели бурение на месторождении Сардар Джангал, но на него также претендует и Азербайджан, который в свою очередь не может решить вопрос с Турменистаном по поводу месторождений Азери, Чираг, Кяпаз. В итоге Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Россия договорились о разграничении дна и шельфа северной части Каспия по методу "модифицированной срединной линии".

За 21 год прошло 4 каспийских саммита: первый состоялся в Ашхабаде (2002 год), второй в Тегеране (2007 год), третий в Баку (2010 год), четвертый в Астрахани (2014 год). Пятый саммит по Каспию состоится в Актау.

Актау - место исторической встречи

После 60-х годов XX века Мангистау стал нефтяной целиной, и имя полуострова обрело синоним слова "нефть".

В 1956 году из Махачкалы на полуостров Мангышлак прибыл первый геологический отряд под руководством Анатолия Кореневского, инженера-геолога. Спустя год, на месте, где сейчас располагается 3-й микрорайон, появились приметы будущего населенного пункта - рабочего поселка Актау.

К концу 1961 года в поселке, где до этого были только землянки, было построено 9 366 квадратных метров жилья. Квартиры получили 250 семей. В поселке заработали два временных кинотеатра и ясли-сад. Позже, в 1963 году, строительство пошло полным ходом. Спустя короткое время поселок городского типа Актау был преобразован в город Актау.

Развязка "каспийского узла" близка?

На встрече глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в конце 2017 года было наконец достигнуто соглашение о разделе Каспийского моря.

В мае 2018 года в Астане состоялось 51-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, посвященное Пятому каспийскому саммиту, намеченному на 12 августа. Итогом заседания стало завершение переговорного процесса по согласованию проектов пятисторонних документов: Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море, Протокола о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море, Протокола о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Протокола о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море.

В воскресенье, 12 августа, в Актау лидеры пяти стран собираются подписать документ, к которому прикаспийские государства шли почти 20 лет - Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Согласно документу, дно и недра Каспийского моря будут разделены на секторы, акватория - на внутренние и территориальные воды, а также рыболовные зоны и общее водное пространство. Конвенция также предусматривает возможность прокладки трубопроводов и подводных кабелей по дну моря.

Кроме того, предполагается, что другим странам будет запрещено размещать на Каспии вооруженные силы.

"Конвенция внесет ясность в принципы размежевания акватории. А также в принципы разграничения морского дна - это было одним из наиболее сложных препятствий на пути определения статуса Каспия все эти годы. Конвенция систематизирует действующие соглашения и предлагает удобную форму: разграничение дна должно осуществляться по договоренности сопредельных и противолежащих государств. Эта формулировка позволяет Казахстану и другим прикаспийским странам закрепить уже имеющиеся делимитационные соглашения по морскому дну", - отметил эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента - Елбасы Жумабек Сарабеков.

