Суббота, 11 Августа 2018 13:18

АрмИнфо. В рамках уголовного дела об убийстве 28- летнего мужчины в Следственном управлении Араратской области Следственного комитета (СК) Армении предъявлено обвинение директору ночного клуба <Варда>.

Как сообщает пресс-служба ведомства, тело 28-летнего мужчины, со следами насилия, было обнаружено ранним утром 6 августа на автомобильной дороге Ереван-Ерасхаван по соседству с указанным клубом.

В рамках уголовного дела и по результатам следственных и процессуальных мероприятий были установлены, как мотив преступления, так и личность лица, совершившего деяние - директора клуба.

В частности, выяснилось, что убийству предшествовала ссора. Во время конфликта 28- летний мужчина и директор клуба нанесли друг другу ножевые ранения, в результате которого молодой человек скончался на месте, а директор клуба госпитализирован. Директору клуба предъявлено обвинение по ч.1 статьи 104 (убийство), в качестве меры пресечения избран арест.