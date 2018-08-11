Суббота, 11 Августа 2018 13:07

АрмИнфо. Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Джуна Ямаду.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Мирзоян выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям удастся добиться того, чтобы армяно- японское партнерство вышло на новый уровень, расширив программы сотрудничества. В частности, собеседники отметили перспективы углубления сотрудничества в области солнечной энергетики, инновационного сельского хозяйства, сейсмостойкого строительства, информационных технологий, культуры и туризма.

Отметим, что согласно официальной статистике, товарооборот между Арменией и Японией за январь-декабрь 2017 года составил 81,5 млн долларов, зафиксировав 56,7%- й рост. При этом, экспорт достиг около 492 тыс долларов с ростом на 29,6%, а импорт - порядка 81 млн долларов при росте в 56,9%.