Суббота, 11 Августа 2018 12:54

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян накануне подписал протокол о прекращении полномочий депутата Национального Собрания Вардана Бостанджяна, сообщает пресс-служба парламента Армении. <Основываясь на прошении

депутата об отставке и руководствуясь требованием п.6 ч.1 ст.154 конституционного закона Республики Армения <Регламент НС>, считать прекращенными полномочия избранного по общегосударственному избирательному списку блока партий <Царукян> депутата Вардана Бостанджяна>, - сообщается в протоколе.

Депутат от фракции "Царукян", глава комиссии по вопросам культуры, образования, молодежи и спорта Вардан Бостанджян 31 июля подал заявление на имя спикера парламента Ара Баблояна о сложении своего мандата. Официальная причина подобного решения Бостанджяна не известна. Однако, политические круги не исключают, что поводом для этого послужили заявления Бостанджяна об аресте второго президента Роберта Кочаряна, которые отличались от официальной позиции блока "Царукян". Бостанджян, в частности, посчитал арест Кочаряна суровой мерой пресечения, и заявил, что второй президент подвергся если не политическому гонению, то, по крайней мере, преследованию. Меж тем, депутаты от блока "Царукян", основной силой в котором является созданная Кочаряном партия "Процветающая Армения", заявили, что процесс находится исключительно в правовом русле, и они не намерены выступать в связи с этим с политическими заявлениями.