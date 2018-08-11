Суббота, 11 Августа 2018 12:46

АрмИнфо. Адвокаты Манвела Григоряна опротестовали меру пресечения в виде ареста в отношении своего подзащитного в Кассационном суде.

Как заявил адвокат Манвела Григоряна Арсен Мкртчян, они многократно - и в суде первой инстанции, и в Апелляционном суде заявляли, что жизни Манвела Григоряна угрожает опасность, однако суды приняли незаконное решение. По его словам, Манвел Григорян болеет онкологией, сахарным диабетом, рядом сопутствующих заболеваний. Сторона защиты Григоряна пока не получила уведомления о том, что жалоба принята в ведение.

Помимо этого, накануне в беседе с Радио Азатутюн адвокат арестованного генерала Арсен Мкртчян заявил, что Григорян еще ответит на утверждения второго президента Армении Роберта Кочаряна о том, что в 2008 году тогдашние заместители министра обороны Манвел Григорян и Гагик Мелконян предпринимали попытки вовлечь армию в политику. По его словам, его подзащитный, конечно, не обрадовался аресту Кочаряна, но и заявления бывшего президента, по мнению Манвела Григоряна, мягко говоря, некрасивы. <Как представитель сторона защиты скажу, что подобные заявления не останутся без ответа. Это некрасиво. Их оценку мы дадим чуть позже, если будем вынуждены это сделать>, - сказал адвокат.

Роберт Кочарян, который в настоящее время в рамках дела о событиях 1 марта 2008 года находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя, ранее сказал, что именно на эту тему еще до 1 марта 2008 года он провел встречи с военным руководством. <Вы точно помните... когда заявляли, что Манвел, <Еркрапа> вскоре присоединятся [к протестовавшим 1 марта 2008 года] и прочее. Весь смысл этой встречи был в следующем: армия не имеет права втягиваться в политические процессы. Несколько наших генералов: Манвел, будучи заместителем министра обороны, в качестве члена Совета <Еркрапа>, на протяжении двух дней, день и ночь, обсуждали, должен <Еркрапа> присоединиться к протестующим или нет. Это было неприемлемое явление, и я просто потребовал от министра обороны принять меры, чтобы удержать армию от втягивания в политические процессы>, - сказал Кочарян в своем последнем телевизионном интервью.

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов, помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. 19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении к депутату НС Армении, генералу Манвелу Григоряну меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.