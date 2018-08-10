Пятница, 10 Августа 2018 20:47

АрмИнфо. Следственный комитет Армении объявил в розыск бывшего проректора Ширакского государственного университета Анаит Фарманян, сестру депутата от РПА Самвела Фарманяна.

Как сообщает пресс-служба СК РА, в результате следственных мероприятий в рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе г.Ахурян следственного управления Ширакской области по п.1 ч.3 ст.178 (мошенничество в особо крупных размерах), пунктам 1, 2 и 3 ч. 2 ст.179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору с использованием должностного положения) и п.1 ч.3 ст.179 (хищение в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении, были добыты необходимые данные о крупных хищениях в ГНКО "Гомрийский госпединститут им. М. Налбандяна". По предварительным данным, в течение 2012-2016гг. учебных годов размер похищенной суммы составил 19.409.500 драмов.

В рамках уголовного дела было принято решение о привлечении в качестве обвиняемой бывшего проректора Ширакского государственного университета Анаит Фарманян. Следственный комитет объявил в розыск бывшего проректора Ширакского государственного университета Анаит Фарманян. Следователь представил ходатайство в суд первой инстанции Ширака о применении в ее отношении меры пресечения в виде ареста, ходатайство было удовлетворено. Расследование продолжается. Отметим, что выдвинутые против Анаит Фарманян обвинения прокомментировал ее брат - депутат парламента Самвел Фарманян. Как написал Фарманян на своей странице в Facebook, до уточнения данной информации по официальным каналам с его стороны никакой реакции и политической оценки не будет. При этом он отметил, что находится в официальном отпуске. <Если до завершения моего отпуска 13 августа мне также не будет предъявлено обвинение, и меня не арестуют, в обход Национального Собрания (например, по принятому в 1926 году Уголовному кодексу СССР за контрреволюционную деятельность), то встретимся на пресс-конференции>, - написал не без сарказма депутат - республиканец.