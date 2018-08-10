Пятница, 10 Августа 2018 20:41

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное по факту приобретения и реализации картины Айвазовского <Корабль на море>. Речь идет о картине, приобретение которой связывано с фондом "Пюник", возглавляемом братом экс- президента Сержа Саргсяна - Левоном Саргсяном и подаренной им президенту.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Главном управлении по особо важным делам и борьбе с коррупцией, преступлений против собственности и киберпреступлений Следственного комитета (СК) РА предпринимаются меры для выяснения обстоятельств приобретения картины Ованеса (Ивана) Айвазовского <Корабль на море>.

Отмечается, что по предварительным данным, в 2017г. на официальном сайте благотворительного фонда <Пюник> была опубликована информация о дарении третьему президенту РА полотна великого мариниста. После этого, в СМИ появились публикации о том, что полотно украдено.

"В ходе подготовки материалов добыты данные о том, что 13 января 2011г. из дома главы корпорации <Русское золото> Александра Таранцева во время разбойного нападения похищены картины, в том числе и картина Айвазовского <Корабль на море>, представляющая особую ценность>, - говорится в сообщении ведомства.

Проводится следственные и другие мероприятия для выяснения всех обстоятельств приобретения картины. Отметим, что фонд "Пюник" сообщал, что <президент страны передал ценный подарок Историческому музею Армении". Позже стало известно, что ее нет ни в Историческом музее, ни в Национальной галерее Армении. В настоящее время сообщение о том, что президент Армении Серж Саргсян получил от фонда картину Айвазовского <Корабль в море> с сайта фонда "Пюник" удалено.