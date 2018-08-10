Пятница, 10 Августа 2018 20:39

АрмИнфо. Партия "Наследие" примет участие в выборах в Совет старейшин Еревана, который впоследствии изберет мэра столицы Армении, сообщает пресс-служба партии. Решение было принято по итогам сегодняшнего голосования на заседании правления партии.

Напомним, что экс-мэр Еревана Тарон Маргарян, который занимал эту должность с 2011 года, заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки. На предстоящих в сентябре этого года досрочных выборах в Совет старейшин Еревана будут участвовать актер Айк Марутян (от партии "Гражданский договор"), Заруи Постанджян (лидер партии "Еркир цирани"), Арарат Зурабян ("Армянское общенациональное движение"). Партия "Просвещенная Армения" и "Республика" предлагают кандидатуру министра юстиции Армении Артака Зейналяна. Желание баллотироваться выразила также дочь видного армянского архитектора Артура Тарханяна, супруга политзаключенного, выпущенного недавно на свободу и осужденного бывшими властями за организацию беспорядков, Андреаса Гукасяна - Анаит Тарханян (партия "ГАЛА").