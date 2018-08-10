Пятница, 10 Августа 2018 20:33

АрмИнфо. Сторона защиты бывшего главы Генштаба ВС РА и нынешнего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова подала апелляционную жалобу на действия суда общей юрисдикции. Об этом сообщил журналистам адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

Как заявил Погосян, на данном этапе залог является альтернативой аресту, то есть суд счел, что арест в отношении Юрия Хачатурова допустим. В правовом поле, как пояснил он, действует следующий принцип - для допустимости ареста необходимо обосновать обвинение, лишь потом обсуждаются основания ареста. В случае с Хачатуровм, как уточнил адвокат, суд счел обоснованным то, что генсек ОДКБ не имеет отношения к предъявленному обвинению, то есть, не предпринимал действий, направленных на свержение конституционного строя. Учитывая это обстоятельство, суд, тем не менее, решил, что арест допустим. "Мы считаем, что в этих условиях арест не допустим и на этом основании представили жалобу в Апелляционный суд и просим суд отменить решение суда первой инстанции и отменить решение об аресте", - отметил Мигран Погосян.

По словам Погосяна, Юрий Хачатуров неделей ранее - 4 августа вернулся к выполнению своих служебных обязанностей на посту генсека ОДКБ. Пока не известно, когда он возвратится в Армению.

Отметим, что 2 августа Специальная следственная служба заявила, что избранная в отношении Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием для того, чтобы он на определенное время отсутствовал из Армении. Вместе с тем, в ССС не детализировали допустимый срок его отсутствия. Напомним, что Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому <делу 1 марта 2008 года>. В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян, ныне находящийся под арестом на 2 месяца и экс-глава обороны РА Микаэл Арутюнян, объявленный в розыск.