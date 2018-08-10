Пятница, 10 Августа 2018 18:15

АрмИнфо. В Астане и Акмолинской области прошел международный форум молодых ученых «Burabay Forum: Международное сотрудничество Казахстана». Организатором форума, который проходил уже во второй раз, является Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

Burabay Forum - международный форум молодых ученых, на котором обсуждаются вопросы трансграничного сотрудничества в сфере науки и образования, обмен опытом между отечественными и зарубежными учеными, расширение контактов между учебными заведениями Республики Казахстан и стран ближнего зарубежья, рассматриваются перспективы проведения совместных научных исследований. Впервые форум был проведен 15-16 августа 2017 года. На нем обсуждались вопросы развития био- нано- и агро-технологий, альтернативной энергетики, а также туризма.

Первый форум был сфокусирован на приграничном сотрудничестве с Российской Федерацией. Основными результатами предыдущего форума были укрепление научных, организационных и деловых связей с ведущими научно-исследовательскими центрами России.

В этом году форум охватывает сразу несколько современных научных направлений. Три дня (8-10 августа) исследователи обсуждали существующие и потенциально новые взаимодействия в сферах науки, культуры, туризма стран СНГ в ХХІ веке. Развивать взаимодействие Казахстана и стран СНГ исследователи решили сразу в нескольких направлениях: туризм, сельское хозяйство, сотрудничество в сферах науки, культуры, а также физика и наукоемкие технологии.

Участниками международного форума стали 100 молодых ученых в возрасте до 40 лет. Физики, политологи и экономисты Казахстана, России, Литвы, Беларуси, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана дали старт второму Международному форуму «Burabay Forum» на пленарном заседании в Астане. Участниками мероприятия стали председатели Советов молодых ученых стран СНГ, а также представители государственных органов Республики Казахстан, ректоры вузов РК: член Конституционного совета Республики Казахстан Иоган Меркель, первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов, вице-министр сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев, ректор ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков, президент КазГЮУ Талгат Нарикбаев.

С приветственным словом на пленарном заседании в Астане выступил исполнительный директор Фонда Первого Президента РК - Елбасы - Канат Джумабаев: «В этом году Форум проходит на совершенно новом качественном уровне. Во-первых, расширена география участников, в этом году ожидается участие в Форуме более 100 ученых, среди которых 27 зарубежных ученых из Казахстана, России, Литвы, Беларуси, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. Во-вторых, расширена повестка дня, в этом году будут обсуждены перспективы совместных научных исследований в сфере физики и наукоемких технологий, инновационных технологий в сельском хозяйстве, туризма, а также общественно-гуманитарных наук. В-третьих, в работе Форума принимают участие руководители государственных органов, что позволит молодым ученым донести свои предложения и рекомендации по совершенствованию государственной политики в сфере образования и науки, а также международного сотрудничества, напрямую руководителям уполномоченных органов. Мы надеемся, что площадка Burabay Forum предоставляет прекрасную возможность молодым ученым обмениваться информацией, инициировать и реализовывать международные научные проекты, коммерциализировать результаты научных изысканий», - отметил Канат Джумабаев.

Во второй день (9 августа) международный форум продолжил свою работу уже в Акмолинской области (поселок Боровое). Там для участников организовали открытую диалоговую площадку с участием заместителя исполнительного директора РК - Елбасы - Игоря Рогова, а также с представителями и руководителями государственных органов РК: вице-министром образования и науки Республики Казахстан Талгатом Ешенкуловым, руководителем национальной компании Kazakh Tourism Рашидом Кузембаевым, заместителем акима Акмолинской области Канатом Идрисовым. Исследователи и представители министерств обсудили интеграцию образования и науки: опыт и перспективы, инновационное развитие аграрного сектора приграничных районов Казахстана, возможности нашей страны в Евразийском пространстве.

Также в рамках форума прошла серия секционных заседаний и мастер-классов, дающих возможность практического применения знаний и лучших подходов в развитии различных отраслей науки. Воплотить задуманное в жизнь участникам «Burabay Forum» помог профессиональный бизнес-тренер. Он рассказал «Как создать сервис, который работает». Своим опытом с коллегами поделился также старший научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН (Россия). Он рассказал о внедрении разработок в области биотехнологии, экологии, сельского хозяйства в реальный сектор экономики (на примере Московской области).