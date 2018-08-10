Пятница, 10 Августа 2018 17:46

АрмИнфо. Решение апелляционного уголовного суда Армении об изменении меры пресечения в отношении 2-го президента РА Роберта Кочаряна будет обнародовано 13 августа в 16:00. Об этом сообщил в беседе с журналистами один из адвокатов обвиняемого - Арам Орбелян. По его мнению, ходатайство стороны защиты будет удовлетворено.

По словам адвоката, сегодня были выслушаны аргументы сторон. Роберт Кочарян, по оценке адвоката, как и накануне, выступил с достаточно впечатляющей речью.

Как считает Арам Орбелян, неоправданно применять в отношении Кочаряна нахождение под стражей в качестве меры пресечения. По его словам, если есть сомнения в том, что 2-й президент попытается воспрепятствовать следствию или же избежать ответственности, покинув пределу страны, то вопрос можно решить такой мерой как подписка о невыезде.

Отметим, что немногим ранее, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предъявленное второму президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение, его заключение под стражу и заявления его сторонников о политическом преследовании в его отношении, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на данном этапе, когда идут правовые процессы, он воздерживается комментировать данный вопрос. "Я считаю, что в данный момент неправильно, чтобы я давал какой-либо комментарии по этой теме, поскольку любой комментарий может быть рассмотрен, интерпретирован как вмешательство, воздействие на дело. Но я считаю, что у всех вас и любого гражданина Армении есть ответ на этот вопрос", - заявил Пашинян.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Он обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Сам Кочарян еще до ареста назвал выдвинутое против него обвинение политическим преследованием. По его словам, это "вендетта" под лозунгом любви и солидарности "бархатной революции".

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна 1 августа представили в Апелляционный суд заявление об обжаловании решения суда первой инстанции об аресте. Сегодня рассматриваются два ходатайства: первое - об отмене решения суда первой инстанции и освобождении Роберта Кочаряна, второе - ходатайство адвоката Айка Алумяна - о замене ареста на освобождение под залог.